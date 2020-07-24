Ребрендинг Фокстрот: рост онлайн-продаж на 270% и обновление сети

24 июля 2020, 22:17

Прошёл практически год, как крупнейшая торговая сеть по продаже бытовой и электронной техники представила пилотный проект нового формата магазина в Броварах (Киевская обл.) и заявила, что запускает ребрендинг.

За это время состоялась перезагрузка большинства бизнес-процессов, интернет-магазина FOXTROT.UA , обновление розничных магазинов, запуск новых сервисов и услуг.

Все было сделано для того, чтобы сохранить и упрочнить лидерство в отрасли.

Что удалось из задуманного, какие действия пересмотрели и продолжит ли сеть обновление на первом пресс-ланче для СМИ в преддверии открытия нового магазина электроники в столичном ТРЦ Retroville рассказал Алексей Зозуля, исполнительный директор Фокстрот.

За год ребрендинга Фокстрот (июль 2019-июль 2020):

• открыто/реформатировано 27 магазинов нового формата, в планах до конца года увеличить показатель до 40;

• частота покупки выросла на 7%, показатель удержания покупателей вырос – на 20%, а база лояльных покупателей увеличилась до 10 млн.;

• перезапущен интернет-магазин foxtrot.ua. Как результат: доля онлайн продаж в общей структуре выросла до 20%, доля услуги "пикап" (самовывоз интернет-заказов из любого магазина сети) в общем обороте выросла вдвое;

• по отношению к прошлому году (июнь к июню) доля товарооборота онлайн выросла на 270%, трафик на foxtrot.ua – в 2 раза. А в период март-май (острый период карантина) онлайн-продажи выросли на 320%.

В розничных магазинах нового формата сосредоточена новая философия бренда, заточенная как на дизайн, так и на обеспечение потребностей потребителей. Это стильный, светлый и современный look, оптимизированное пространство, наполненное сбалансированным ассортиментом, в том числе возможность заказать товар в интернет-магазине foxtrot.ua и с полки поставщика.

"Сердце" каждого магазина – пространство "хаб", в котором под одной крышей объединены основные функциональные зоны: касс, получения интернет-заказов и услуг сервиса. Еще одна отдельная уютная зона выделена для оформления потребительских кредитов от банков-партнеров, лаунж-зона – для кофе-брейка и зарядки гаджетов. Не забыли также о самых юных покупателях: для детей предусмотрено место, где они могут заняться своими делами, пока взрослые выбирают технику.

"Для покупателей очень важно иметь возможность все заказать онлайн и получить максимально быстро – Фокстрот предложил им такой сервис. Пункты выдачи интернет-заказов действуют с очень четкими временными нормативами и покрывают 162 торговые точки в 90 городах Украины", – отметили в компании.

По словам Алексея Зозули, магазины, где уже провели ребрендинг, принесли +20% в эффективности продаж по сравнению с другими торговыми точками сети. Однако, такой результат зависит не только от внешних изменений.

"На самом деле только светом, новой мебелью, сменой цветов или дизайна сегодня покупателя не удивишь. Его интересует вопрос надежности, гарантия справедливой цены, высокие стандарты сервиса. Поэтому мы готовим такие решения, которые в разы ускорят покупку, сделают шопинг комфортным и выгодным. Каждый шаг навстречу покупателю приветствуется и выражается в его лояльности к бренду", – уверен директор сети.

К примеру, недавно запущенная в Фокстрот опция Найс Прайс предусматривает возможность купить технику по той цене, которая является справедливой на текущий момент. А если в течение недели уже после покупки стоимость там изменилась, магазин вернёт эту разницу.

"Мы планируем двигаться в том же направлении, развивать омниканальную модель, совершенствовать и унифицировать сервис для любой точки контакта. В целом – укреплять конкурентоспособность компании, удовлетворять интересы и запросы наших покупателей", – резюмировал Алексей Зозуля.

Ближайшие праздничные открытия магазинов Фокстрот – нового в ТРЦ Retroville в Киеве и обновлённого в ТРЦ Victoria Gardens во Львове – состоятся с настоящим перформансом и подарками 24-26 июля.