Фокстрот представил новый формат супермаркета электроники

16 июля 2019, 11:15

Крупный ритейлер электроники и бытовой техники Фокстрот продолжает обновление сети. Первый магазин в абсолютно новом стиле открыт в ТРЦ Терминал в Броварах, неподалёку от столицы.

Как сообщает пресс-служба компании, курс на смену формата взят в прошлом году, благодаря чему открыто и обновлено порядка 30 магазинов. В нынешнем финансовом году Фокстрот переходит к следующему этапу изменений.

Мега-открытие нового супермаркета Фокстрот в Броварах состоялось 12-14 июля – с организацией праздничных акций, мгновенных лотерей и множеством развлечений. Среди покупателей провели розыгрыши смартфона Samsung Galaxy S10, 15 смартфонов Samsung Galaxy A20 и 4К телевизора Hisense.

Что касается смены формата, прежде всего – увеличилась общая площадь супермаркета – с 1500 до 1680 м2 и торговая – с 931 до 1130 м2. Также значительно возросло количество товарных позиций: с 3600 до 4234.

Благодаря этому реализована новая концепция зонирования торгового зала и навигации, что позволило разместить товар для более удобного просмотра и прохождения по магазину. Здесь представлен расширенный ассортимент смартфонов, ноутбуков, телевизоров, крупной и мелкой бытовой техники, электроники, аксессуаров и многого другого. А в случае отсутствия товара на полке, его тут же можно быстро заказать в онлайн-магазине.

Оборудован сервисный хаб, в котором расположены кассовая зона, зоны предоставления дополнительного сервиса и быстрого обслуживания по услуге «Пикап». Стоит отметить комфортную зону для покупки техники в кредит, лаунж-зону с возможностью «подзарядить» телефон. А для любителей ярких и оригинальных селфи, установлена креативная инстаграм-зона.

СЕО компании Вячеслав Поврозник отметил, что магазин в Броварах является следующей ступенькой на этапе обновления сети и основой нового формата Фокстрота.

– Фокстрот призывает к обновлению бытовой техники и при этом – меняется сам. В реализации планов по рестайлингу существующих магазинов мы прикладываем максимум усилий, чтобы с каждой новой покупкой делать наших покупателей счастливыми, – добавил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор Фокстрот.