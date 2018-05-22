Vodafone расширяет сеть – 4G доступен уже в 25 городах Украины

Vodafone Украина продолжает расширять 4G сеть в диапазоне 2,6 ГГц. 21 мая доступ к интернету четвертого поколения получили жители города Бровары Киевской области.
На сегодняшний день воспользоваться скоростным мобильным интернетом 4G уже можно в 25 городах:
Киев и города Киевской области: Бровары, Борисполь, Вишневое, Ирпень, Чабаны, Украинка;
Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.);
Харьков, Купянск (Харьковская обл.);
Запорожье, Энергодар, Бердянск (Запорожская обл.);
Одесса, Лиманка (Одесская обл.);
Львов;
Полтава;
Сумы;
Ивано-Франковск;
Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.);
Луцк;
Кропивницкий;
Херсон.
В первый месяц работы сети 4G интернетом четвертого поколения воспользовались более 1 миллиона клиентов Vodafone Украина. Объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 60%. По статистике, 45% всего трафика приходится на видео-сервисы, 23% объема расходуется в социальных сетях, на интернет-серфинг приходится менее 10% трафика в 4G. Что касается географии, наибольшее количество активных 4G пользователей - в Киеве, затем следуют Харьков, Одесса, Днепр и Черновцы.
В текущих предложениях Vodafone Red Extra клиентам доступны 2, 5, 10 или 14 ГБ трафика, которые можно использовать в том числе и в 4G сети. Также, новым клиентам Vodafone предлагается 6 месяцев безлимитного меседжинга или пользования YouTube, в зависимости от тарифа.
Vodafone Украина запустил скоростной 4G интернет в диапазоне 2,6 ГГц 30 марта. Первоначально 4G появился в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. Оператор получил лицензию на работу в диапазоне 2,6 ГГц 6 марта 2018 г. После запуска 4G абоненты Vodafone могут с большим комфортом пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, более активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги будут запускаться в соответствии с этапами развития сети 4G. В настоящий момент оператор активного готовит к запуску сеть 4G в диапазоне 1,8 ГГц, старт которой по условиям тендера запланирован на июль.
Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты, а также инструкцию по замене SIM-карты на USIM.
Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги. Еще с ноября 2016 компания полностью перешла на закупку нового типа карт – USIM, которые позволяют пользоваться услугами не только в GSM и UMTS сетях, но и в сетях 4G.