Фокстрот провел ребрендинг

23 октября 2019, 9:45

В октябре одна их крупнейших торговых сетей по продаже техники и электроники Фокстрот перешла к активной стадии рестайлинга, представив свой новый имидж.

Стильный, современный и яркий – таким Фокстрот ещё никогда не был. Узнать больше о новом имидже Фокстрот и причинах кардинальных изменений, можно из ролика, недавно вышедшего на ТВ и в онлайне. Новое позиционирование сводит к минимуму привычное консервативное восприятие Фокстрот как магазина бытовой техники с 25-летним стажем и апеллирует к молодёжной аудитории.

"Со старой техникой – ты старый", – поэтому Фокстрот обновился и призывает к обновлению остальных, чтобы успеть за последними технологиями, не пропустить важное и быть в тренде.

На "волне обновления" компания взялась за реформатирование торговых точек и интернет-сайта. Цель – сделать каналы коммуникации с покупателем максимально понятными и удобными, расширить пул сторонников бренда.

"Вначале 2019 года было принято решение сменить не только "обложку" бренда и креативную платформу, но в целом обновить бренд, изменить тон голоса, привлечь молодую и совсем юную аудиторию. Для этого команда Фокстрот перезапустила все бизнес-процессы, начиная от формирования продуктовой матрицы, работы сайта, логистики, имиджевой составляющей и до предоставления услуг постпродажного обслуживания", – рассказала в интервью Наталия Ставрати, маркетинг директор Фокстрот .

За период июль-октябрь новый ярко-оранжевый дизайн получили порядка 10 магазинов: в Киеве (ТРЦ Skymall), Броварах (ТРЦ Терминал), Чернигове (ТРЦ Hollywood), Виннице, Запорожье и других городах областного и районного значения. До 1 апреля следующего года обещают еще 25, чтобы за 2-3 года полностью обновить сеть.

Одно из самых ярких событий в разрезе обновления сети стало возвращение бренд-героя Фокстрот – лисы. Она перевоплотилась в современного 3D-персонажа, получила имя Фокси и теперь будет общаться с покупателями на всевозможных площадках, чтобы показать, что техника создана для того, чтобы облегчить быт и наслаждаться жизнью в режиме live.

Добавим, что над разработкой нового позиционирования, фирменного стиля и ключевой коммуникации Фокстрот последний год работало Fedoriv Agency.