У Фокстрот – день рождения, клиентам – скидки до 70%

19 сентября 2021, 21:24

Подборка самых привлекательных предложений по выгодным ценам.

В сентябре 2021 года всеукраинской сети электроники и бытовой техники Фокстрот исполнилось 27 лет. Но чем старше становится бренд, тем более он стремится быть гибким, лояльным и учитывать актуальные потребности покупателей.

Чтобы показать, как дороги компании все без исключения клиенты, она подготовила к своему дню рождения максимально возможные скидки на технику и гаджеты. Вот только некоторые из них:

- Смартфон VIVO Y31 4/64 GB V2036 Ocean Blue – обладает экраном с диагональю 6,58 дюймов с разрешением FHD+ для отдыха и яркого общения, любое изображение на дисплее выглядит живым и реалистичным. Смартфон просто создан для игр и мультимедийных развлечений. В VIVO Y31 интегрирован мощный процессор Qualcomm Snapdragon, который обеспечивает улучшенную производительность и скорость обработки данных.

- Ноутбук HP 15s-eq1000ua Silver станет идеальным выбором для тех, кто привык к активному ритму жизни. Тонкий и портативный, он обеспечит абсолютное удобство пользования. Мощь суперпроизводительной аппаратной конфигурации, безграничный 15-дюймовый экран и выносливый аккумулятор делают лэптоп замечательной платформой для работы и развлечений и просто незаменимым помощником в деловых поездках.

- Телевизор HISENSE 32A5600F сделает любое изображение еще более ярким и насыщенным. Точно анализируя входной контент, он уменьшит количество шума и искажений, подарив совершенно новый опыт просмотра любимых фильмов и телепередач. Технологически совершенный Hisense порадует насыщенным звуком с глубокими басами и кристальной чистотой голоса.

- Стиральная машина LG F2J3HS2W подстраивается под тип одежды и степень ее загрязнения. Нужно лишь загрузить белье и выбрать автоматическую программу, доверив технологии 6 Motion все хлопоты по стирке даже самых деликатных изделий. Надежный и долговечный инвертор обеспечит абсолютно новый подход к управлению стиркой с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.

- Пылесос ROWENTA RO4811EA сделает уборку значительно эффективнее. Невероятная производительность заключена в ультракомпактном корпусе, емкости пылесборника в размере 2,5 л с запасом хватит для уборки без остановок даже в большом доме.

Эти и другие гаджеты уже ждут вас в магазинах и в интернет-магазине Фокстрот по очень крутым скидкам, которые действительны с 16 сентября до 6 октября. Так что, пока Фокси лакомится именинным тортом, спешите приобрести технику и гаджеты по лайтовым ценам!