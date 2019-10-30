Скидки до 60 % на Хеллоуин от Фокстрот

30 октября 2019, 12:43

Чем интересен и оригинален октябрь, так это неординарным праздником Хеллоуин, который ежегодно отмечается в последний день месяца.

Кроме устрашающих костюмов и маскарадов, магазины традиционно готовят хеллоуинские скидки.

В этом году осенняя акция к Halloween в Фокстрот называется Бойся и обновляйся и предлагает «ужас, какие скидки» – до 60 % на акционные товары. В данных категориях представлены смартфоны и планшеты, телевизоры, ноутбуки, мелкая и крупная бытовая техника, а также товары для дома.

Смартфон APPLE iPhone Xr 64GB с мощной аппаратной «начинкой» предлагается со скидкой в 3 тысячи гривен – за 19999 грн (вместо 22999 грн). Премиальный дизайн смартфона и фото профессионального качества можно получить и с SAMSUNG Galaxy A50, акционная цена на который составляет 8499 грн. Также действуют скидки на ряд моделей брендов XIAOMI, HUAWEI, HONOR и других.

Эксклюзивно в Фокстрот, да ещё и со скидкой, представлены телевизоры HISENSE с поддержкой Smart TV. К примеру модель 43-дюймового HISENSE H43B7500 с разрешением 4K UHD (которое в 4 раза превышает возможности FullHD) обойдётся в 11499 грн (вместо 12699).



Геймерские ноутбуки – ещё одна категория, на которую нужно обратить внимание в дни Хеллоуина. Мощный 4х-ядерный ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DY-AL025 с видеокартой Radeon RX560X представлен по цене 18999 грн (обычная – 22999), а ноут LENOVO L340-15IRH Gaming Black с GeForce GTX1650 можно купить за 24999 грн (вместо 26999).

«Под шумок» Хеллоуина можно выгодно обновить стиральную машинку, холодильник, заменить утюг, пылесос и закупиться набором посуды.

Самое приятное из этого «страшного» праздника, что с каждым днём количество скидок увеличивается. А в период с 1 по 3 ноября состоится ещё и Halloween-afterparty, так что следите за обновлениями на foxtrot.com.ua.