Скидки на iPhone 11 и другие гаджеты, или что принёс Хеллоуин-сейл

30 октября 2020, 11:45

Самый мистический праздник вот-вот начнётся. И по этому поводу помимо яркого мейкапа и оригинальных костюмов пора подготовится к скидкам, от которых дрожь по коже.

Что же подготовили продавцы электронных гаджетов и каким будет Хеллоуин-сейл в этом году?

«Когда от скидок страшно», – говорят в сети Фокстрот , которая является крупнейшим продавцом бытовой электроники, и предлагают скидки до 64 %. К примеру, смартфон APPLE iPhone 11 64GB Black можно купить на 3500 грн дешевле от обычной цены, а модель APPLE iPhone SE (2 поколения) 64GB Black со скидкой в 2000 грн.

Ощутимо можно сэкономить при покупке ноутбука. Например, LENOVO IdeaPad L340-15IRH Gaming Gradient Blue, который отличается высокой производительностью, качеством воспроизведения графической информации, идеален как для гейминга, так и для выполнения текущих задач. Его «праздничная» цена – 19 999 грн против обычной, которая дороже на 1000 грн.

Стоит присмотреться к смарт-телевизорам и другой бытовой технике для дома, которая также принимает участие в Хеллоуин-распродаже. Так, 43-дюймовый LG 43LM6300PLA с технологией Active HDR представлен по цене 8 999 грн вместо обычной 10 999 грн. Или как вам холодильник HISENSE RB 406N4AC2, реальная скидка на который составляет 3300 грн. от стандартной стоимости?

Что ещё можно выгодно приобрести в этот страшно-скидочный период, так разнообразную мелкую бытовую технику и даже посуду!

Кроме того, все покупатели, которые сделают покупку в интернет магазине foxtrot.ua на сумму от 3500 грн в период c 26.10 по 02.11.2020 г. автоматически принимают участие в розыгрыше современного телевизора с диагональю 43 дюйма и функцией Smart-ТВ.

Подробнее об акции – на сайте Фокстрот.