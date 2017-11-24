Сносшибательные акции и скидки в Черную пятницу

24 ноября 2017, 12:38

Крупнейший китайский интернет-магазин GearBest в Чёрную Пятницу подготовил сносшибательные предложения, акции и скидки.

Вы можете получить фиксированную скидку:

- Покупая на $ 50 - получаете скидку на $10- Покупая на $ 150 - получаете скидку на $30- Покупая на $ 300 - получаете скидку на $50

Ищите необходимые товары на флэшсэйл:https://www.gearbest.com/m-promotion-active-380?lkid=10628372

Также специальные акции Черной пятницы GearBest посвящены отдельным категориям товаров:

- Смартфоны: https://www.gearbest.com/m-promotion-active-381?lkid=10628372

- Электроника: https://www.gearbest.com/m-promotion-active-382?lkid=10628372

- Умный дом: https://www.gearbest.com/m-promotion-active-383?lkid=10628372

- Спорт: https://www.gearbest.com/m-promotion-active-384?lkid=10628372

- Мода: https://www.gearbest.com/m-promotion-active-385?lkid=10628372

Так, например, 5,5-дюймовый фаблет Xiaomi Redmi Note 5A 4G можно купить всего за $109.99 и при этом получить еще в подарок смарт-браслет Xiaomi Mi Band 2.

А вот мешочек с телефоном Xiaomi и другими подарками в рамках флеш-распродажи можно получить всего за $89.99, но подарочков всего 500 штук, так что нужно поторопиться!