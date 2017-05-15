Geekbuying и GearBest поделились новыми подробностями касательно OnePlus 5

15 мая 2017, 11:45

Известные китайские магазины Geekbuying и GearBest включили в каталоги своих продуктов смартфон OnePlus 5, который пока что не был представлен официально.

Так, первая из отмеченных «контор» предлагает аппарат по предзаказу с ценником в $449, тогда как обычная розничная цена - $622.



Стоимость аппарата у GearBest - $689.

Что касается спецификаций, то и первый, и второй магазины приводят совершенно одинаковые цифры в этом плане. Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – 1440х2560 точек. Основная камера – двойная на 23 Мп, а фронтальная – 16Мп. В качестве аппаратной платформы отмечен Snapdragon 835, а объем оперативной памяти – 8 ГБ. Объем встроенной пользовательской – 64 ГБ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Отмечена также Android 7.1 и USB Type-C.