Цитрус предлагает самостоятельно выбрать товары для скидок в Черную Пятницу

9 ноября 2018, 9:15

Только в Цитрусе покупатели смогут повлиять на выбор товара для Черной Пятницы, во время которой скидки будут достигать 70%.



Обычно товары для скидок в Черную Пятницу определяются самим магазином. В этом году Цитрус предлагает новый яркий формат для определения товаров, на которые будут распространяться скидки в Черную Пятницу. Впервые сами покупатели смогут повлиять на выбор акционных товаров!

Как это работает



Чтобы повлиять на выбор товара для акции в Черную Пятницу, нужно зайти на страницу https://www.citrus.ua/black-friday/ на сайте Цитруса и выбрать пять желаемых товаров, на которые хочется получить скидку. Итоги народного выбора Цитрус подведет 20 ноября и объявит 10 самых популярных товаров, определенных покупателями. Все эти товары попадут в распродажу в Черную Пятницу!



Итак, все проходит в три этапа:



Покупатели выбирают по 5 товаров

Цитрус публикует десятку самых востребованных товаров в результате голосования

На эти (и многие другие) товары покупателей ждет скидка в Черную Пятницу



Бонус для участников голосования



Среди всех, кто примет участие в голосовании и выборе 10 самых востребованных покупателями товаров для акционной цены, будут разыграны 20 сертификатов на покупку в Цитрусе по 1000 гривен каждый!



Самая яркая и справедливая Черная Пятница — в Цитрусе! Выбери свой товар уже сегодня и проведи первую незабываемую Черную Пятницу в своей жизни!

















