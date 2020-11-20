Черная пятница: как не попасться на удочку мошенников и что покупать

20 ноября 2020, 22:36

27 ноября начнется самая масштабная распродажа в году – Black Friday 2020. Акция продлится 3 дня и затронет все ритейл ниши, а также сферу услуг.

В этом году вместо привычного формата покупателей ждет онлайн-шопинг. Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, не дают магазинам работать в стандартном режиме и пускать в торговые залы много людей. Более того, магазины работающие в ТРК и ТРЦ в субботу и воскресенье должны закрываться на карантин выходного дня.

Из-за этого Черная пятница 2020 будет сосредоточена на интернет-площадках. Онлайн-шопинг давно стал привычным и даже более комфортным – вам не придется ездить от магазина к магазину, а доставку любого товара можно заказать прямо домой. Единственное, что нужно сделать, – подготовиться к распродаже.

В акции могут участвовать каждый ритейлер, поэтому купить с большой скидкой можно будет в любом магазине. И все-таки есть магазины, на которые стоит обратить особое внимание. Последние 3-4 года максимальная доля выручки приходится на магазины бытовой техники и электроники. Эти же ритейлеры делают самые большие скидки, за счет чего и наращивают огромный спрос.

Учитывайте, что на Блэк Фрайдей легко столкнуться с мошенниками, особенно в интернет-сети. Рассчитывая на легкие деньги программисты и разработчики подделывают сайты популярных интернет-магазинов или создают магазины-однодневки.

Поэтому перед тем, как оформлять заказ и вводить данные банковской карты, проверьте такие моменты:

- В начале адреса сайта должен указываться протокол https – это защищенный протокол, на который давно перешли крупные интернет-магазины.

- Рядом с адресной строкой должна находиться иконка закрытого замочка.

- Официальные магазины размещают на сайте юридические данные – идентификационный код юридического лица, ИНН, а также контактные данные.

Если говорить про надежных e-comm ритейлеров в нише бытовой-техники и электроники, можно остановиться на сети Фокстрот. Магазин ежегодно участвует в акции и постоянно делает условия шопинга более выгодными для клиентов.

Мошенники чаще ориентируются на средние по популярности и размеру интернет-магазины. Популярные торговые сети лучше защищены. Еще одна фишка для проверки сайта – это запрос в службу поддержки по телефону или в онлайн-чате. Обычно задержек не возникает, в крупных и даже в среднеразмерных магазинах под службу поддержки отводят целый отдел.

Бытовая техника и электроника не утрачивает популярность. В день распродажи со скидкой до 80% можно купить:

- Крупную бытовую технику – двухкамерные холодильники с No-Frost охлаждением, автоматические стиральные машины, встраиваемые электрические духовые шкафы и варочные поверхности.

- Мелкую бытовую технику – универсальные кухонные комбайны, микроволновые печи, бутербродницы, электрогрили, кофеварки и кофемашины.

- Технику для дома – смарт-телевизоры с OLED-дисплеем, беспроводные пылесосы или роботы-пылесосы, инфракрасные и керамические обогреватели.

Мобильную электронику – игровые и мультимедийные ноутбуки, флагманские смартфоны и аксессуары к ним, портативную акустику.

Самый популярный товар на Блекфрайдей – однозначно смартфоны. Со скидкой можно будет купить даже топовые гаджеты этого года– iPhone 12 или iPhone 12 Pro. Большие скидки будут действовать на популярные смартфоны 2018-2019 год. На флагманы 2020 скидка составит 10-15%.