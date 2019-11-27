Чёрная пятница 2019: список выгодных покупок

Black Friday у крупных ритейлеров электроники и бытовой техники стартует 28 ноября и продлится до понедельника 2 декабря.
Это целых пять дней скидок на самые востребованные товары и даже на новинки.
Какие же скидки на технику предлагают магазины и на что стоит обратить внимание прежде всего?
Смартфон
Речь идет о Samsung Galaxy А50, который сейчас является одним из лидеров в своей подгруппе. Тройная широкоугольная камера, сканер отпечатка на экране и мощная батарея на 4000 мА обойдется в сети Фокстрот за 7499 грн (вместо 9199).
Ноутбук
Специальное предложение к Черной пятнице: мощный ноутбук Lenovo 330-15ARR с двухъядерным процессором и «оперативкой» 8 Гб будет стоить 7777 грн вместо 11999.
Телевизор
В том же Фокстрот будет представлена серия телевизоров со скидками. Одно из топовых предложений – смарт-телевизор Hisense 55А6130 с диагональю 55 дюймов и разрешением 4К. Специальная цена к Black Friday – 8999 грн.
Электрогриль
Контактный гриль TEFAL GC706D34 мощностью 1800 Вт поможет получить мясо, рыбу и овощи идеальной прожарки. В арсенале: 6 автоматических программ, ручной режим, а также функция размораживания с невероятной скидкой – 42%. На «ЧП» в Фокстрот – 3499 грн (вместо 5999).
Холодильник
Топ продаж – холодильник Samsung RB37J522. Система охлаждения NoFrost, класс энергосбережения А +, бесшумный и симпатичный влюбит в себя каждую семью. Да еще и по цене 14999 грн вместо 18499.
Стиральная машина
Популярная среди покупателей модель LG FH0B8ND. Инверторный двигатель, загрузка 6 кг белья, 1000 оборотов в минуту, интеллектуальная система стирки и много других полезных функций по цене 8888 грн (обычная цена – 11 699).
Пылесос
Современная модель пылесоса – мультистик от Rowenta. Инновационный, компактный и удобный в использовании пылесос RH7233WO обеспечивает легкую уборку от пола до потолка с 3999 грн (старая цена – 7999).
Всего акция охватит все 163 магазина и сайт foxtrot.ua.
Также Фокстрот устраивает ночную распродажу в 16 торговых точках крупных городов: в Киеве, Виннице, Львове, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, Полтаве, Николаеве, Ужгороде, Кривом Роге, Мариуполе, Северодонецке. Это значит, что тут Black Friday начнётся ровно в 00:01 (в ночь со среды на четверг) и магазины будут работать до последнего клиента.