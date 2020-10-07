Киевстар помогает компаниям возобновить работу с клиентами

7 октября 2020, 9:45

Kyivstar Business Hub проводит бесплатный вебинар для представителей малого и среднего бизнеса «Как получить максимум от Black Friday и других распродаж».

В условиях ограничений, с которыми в этом году столкнулся украинский бизнес, для многих компаний остается актуальным вопрос восстановления полноценной работы. Понимая эту проблему, Киевстар Бизнес расскажет представителям среднего и малого бизнеса, как использовать сервисы на основеBig Data и облачных технологий для проведения сезонных распродаж.«Для нас важно поддерживать украинский бизнес и делиться с ним теми знаниями и опытом, которые есть у Киевстар, – комментирует Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – С начала карантина это уже наш седьмой бесплатный вебинар. Мы выбираем темы, которые актуальны для наших клиентов, – облачные технологии, электронный документооборот, Big Data-сервисы. Учим использовать диджитал-инструменты, чтобы компании могли работать удаленно, взаимодействовать с своими клиентами, экономить, внедряя более эффективные бизнес-процессы, и развиваться даже в сложных условиях сегодняшнего дня».Во время вебинара эксперты Киевстар Бизнес поделятся рекомендациями, как охватить в сезон распродаж наиболее широкую аудиторию и ответят на несколько других популярных «как»:• как работать с имеющимися клиентами;• как и где искать новых;• как сделать клиенту именно то предложение, которого он ожидает;• как заработать больше, тратя меньше: секреты экономных промо-кампаний;• как наладить обратную связь с клиентами, если те откликнулись на акцию.Встреча будет полезна руководителям компаний малого и среднего бизнеса, отделов продаж и работы с клиентами, маркетологам, а также всем тем, кто планирует воспользоваться преимуществами распродаж и ищет новые инструменты и каналы для удачного взаимодействия с клиентами.