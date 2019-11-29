В "Черную пятницу" покупателей DOOGEE ждут 50% скидки

Китайская компания DOOGEE в честь предстоящего дня Black Friday («Черная пятница»), объявила о существенном снижении цен на свои смартфоны и аксессуары – до 50%.
Так, пользователи, которые давно хотят купить флагманский DOOGEE S95Pro (https://www.aliexpress.com/item/4000206637770.html), в этот день смогут сделать это по значительно более выгодной стоимости - $396,99 против обычной цены в $499.99. Версия же со всеми модулями обойдется (https://www.aliexpress.com/item/4000206637770.html) им в $462,49 против $624,99.
Стоимость DOOGEE S68 в день «большой распродажи» также «просядет» (https://www.aliexpress.com/item/4000207585678.html) - $199,99 против $299,99 в обычный день. Напомним, речь идет о недорогом смартфоне, работающим под управлением Android 9 и обладающем защитой корпуса одновременно по трем стандартам – IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Кроме того, «на борту» 6 ГБ оперативной памяти и первоклассный процессор Helio P70.
Стильный бюджетный DOOGEE N20 подешевеет на $40, и «влетит» пользователям в $79,99 против $119,99. Кроме того, в зависимости от выбора комплекта, вас ждут приятные бонусы и подарки. Подробности https://www.aliexpress.com/item/4000075126761.html.
Один из самых популярных в Украине защищенных смартфонов DOOGEE S40 в этот день будет продаваться за сущие копейки (https://www.aliexpress.com/item/33040878744.html) – менее $90 ($89,99). Эта модель обладает корпусом, защищенным по трем стандартам - IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Стоит отметить, что этой моделью производитель едва ли не впервые «стер» грани, когда тройная защита была доступна только дорогим и флагманским смартфонам. Помимо отмеченного, здесь также аккумулятор на 4650 мА*ч, NFC, поддержка 4G, двойная основная камера и много других интересных особенностей.
А вот кому и в этом случае не хватит денег на S40 или же реализованный функционал внутри им просто не нужен, смогут обратить внимание на lite-версию данной модели, которая будет дешевле обычной цены на $25,09 - $64,90 против $89,99. В сравнении с оригиналом, здесь чуть меньше «оперативки», нет NFC и некоторых других особенностей, однако корпус защищен все также по трем стандартам, а емкость аккумулятора – те же 4650 мА*ч. Кстати, для покупателей этой модели предусмотрены подарки. Все подробности по https://www.aliexpress.com/item/4000206906237.html.
Не забыли и о флагманских смартфонах предыдущих поколений – S90 и S90Pro. Покупая в «Черную пятницу» первую из отмеченных моделей, можно сэкономить $50 ($249,99 https://www.aliexpress.com/item/32974078310.html против $299,99). А вот экономия на второй уже до сотни «зеленых» - $287,79 (https://www.aliexpress.com/item/4000160432085.html) против $369,99. Версии изделий с модулями обойдутся вам в $332,99 (https://www.aliexpress.com/item/4000206726568.html) и $432,16 (https://www.aliexpress.com/item/4000160432085.html) соответственно.
«Похудел» также ценник на $30 и на смартфон S90C – до $199,99. А вот его версия с модулями «потеряла» в цене почти две сотни долларов – с $499,99 до $309,99.
Дешевле обойдется игровой модуль GamePad G1 - $39,99 против $99,99, камера ночного виденья Dooyee – те же $39,99, беспроводные наушники Dopod - $24,99 против $99,99 и беспроводная зарядка Doogee C2. Стоимость последней в «Черную пятницу» всего $19,99.
Бюджетный стиляга DOOGE N100 с аккумулятором на 10 000 мА*ч – в этот день оценен в $139,99, а внедорожники S70 и S80 - $259,99 и $289,99 соответственно. Отметим, что обычная стоимость двух последних - $299,99 и $389,99 соответственно.
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