Клиенты ПриватБанка отметили "черную пятницу" на AliExpress полмиллионом покупок

23 ноября 2017, 14:45

За период традиционных мегараспродаж на сайте AliExpress клиенты ПриватБанка совершили более 517 тысяч покупок на сумму около 9 миллионов долларов.

По данным ПриватБанка, 11 ноября 2017 года по сравнению с прошлогодней «черной пятницей» зафиксирован 20-кратный рост оплат картами банка.

«Наши клиенты умеют и уже привыкли платить картами онлайн, несмотря на 20-кратный рост оплат, количество обращений клиентов в службу поддержки 3700 выросло всего в 2,5 раза, – отмечает маркетинг-директор ПриватБанка Николай Щербина. – Банк обрабатывал запросы на увеличение интернет-лимитов в режиме онлайн».



По информации ПриватБанка, основной причиной неуспешных покупок в период «черной пятницы» стало отсутствие на карте необходимого количества средств – 64% отказов, далее следуют ошибки при вводе данных карты – 21% и неправильный ввод секретного кода – 10%.