Клиенты ПриватБанка могут покупать топливо WOG в Приват24 со скидками

Клиенты ПриватБанка могут покупать топливо WOG (бензин, газ, дизель) в приложении Privat24. Все купленные литры, бонусы и скидки синхронизируются с картой ПРАЙД клиента при первой покупке.
Клиент может выбрать литраж, тип топлива и оплатить его картой в приложении. Также покупка топлива доступна для предпринимателей – оплата картой «Ключ к счету». Чтобы использовать купленные литры, достаточно сказать номер мобильного телефона оператору АЗС WOG. Проверить свой топливный баланс можно в Privat24.
Для клиентов Приват24 это не просто покупка топлива – это выгодное вложение средств, ведь можно купить топливо по сегодняшним ценам, а использовать его в любой удобный момент в будущем (купленные литры не сгорают и не имеют срока годности), таким образом обезопасив себя от скачков цен на бензин. К тому же до 30 сентября в мобильном приложении Privat24 действует скидка: 2,5 грн/л на бензин/дизель и 0,75 грн/л на газ.
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