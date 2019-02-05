WOG полностью обновил свое мобильное приложение

5 февраля 2019, 12:15

Сеть АЗК WOG выпустила абсолютно новое мобильное приложение PRIDE. Изменилась как архитектура, так и дизайн приложения.

Основной акцент — на балансе бонусов, как капитале клиента, который он может накапливать и тратить. В сервисе WOG PAY добавились новые функции: WOG PAY Кава и WOG PAY Гаманець. Среди других нововведений: онлайн-магазин в приложении, авторизация по номеру телефона, использование Touch ID, Face ID, Fingerprint и многое другое. В WOG убеждены, что новые функции и усовершенствованные прежние расширят не только базу пользователей приложения, но и частоту его использования во благо клиента.

На сегодняшний день количество расчетов за топливо с предоставлением карты ПРАЙД в мобильном приложении достигает 20% от всех топливных покупок в рамках программы лояльности ПРАЙД.



Скачать приложение можно на App Store или Play Market

«Мы с нуля создали полностью новое приложение PRIDE, внеся в него все те изменения, на необходимость которых указывали наши пользователи, — рассказывает Head of Digital WOG Евгений Черный. — Мы пересмотрели подход к интерфейсу и сделали приложение максимально полезным для клиентов. Мы опирались на их фидбек, их пожелания и уверены, что они будут довольны не только новым опытом использования приложения, но и теми акциями, которые мы готовим эксклюзивно для “прайдовцев”».



Итак, что нового?



Баланс бонусов вынесен на главный экран, как один из основных элементов. Здесь же остаток купленных в онлайн-магазине литров топлива и кофе. В приложении больше нет рекламы. А удобная история транзакций позволяет контролировать покупки и бонусы.

Популярный сервис WOG PAY расширяет возможности бесконтактных покупок и теперь позволяет не только оплатить топливо, не выходя из авто, но и купить кофе или чай, не подходя к кассе, а прямо у кофемашины. Если к кассе все же нужно идти, WOG PAY Гаманець позволит оплатить покупки, просто показав QR-код, в котором уже зашиты платежная карта из цифрового кошелька Masterpass и карта лояльности ПРАЙД. Таким образом, клиенту достаточно только смартфона с приложением, чтобы совершить все необходимые покупки на АЗК WOG.



В новом приложении реализованы такие важные фичи как: авторизация по номеру мобильного телефона, открытие карты лояльности свайпом, доступ к онлайн-магазину прямо в приложении.



В новом PRIDE при использовании сервиса WOG PAY вместо ввода пин-кода теперь можно применять Touch ID, Face ID или Fingerprint.



Был усовершенствован калькулятор расхода топлива в соответствии с выбранным маршрутом. Расчет стал более точным, так как теперь в качестве начальной и конечной точек маршрута можно указать не просто населенный пункт, а конкретный адрес.

Также в приложении обновили карту АЗК, где можно: найти конкретный АЗК, проложить маршрут до нужного объекта, ознакомиться с информацией о доступных сервисах, видах топлива и ценах, а также оставить обратную связь.Все важные сообщения теперь хранятся в центре сообщений, а именно в профиле клиента. При этом, самим профилем можно управлять непосредственно из мобильного приложения: изменить имя, контактные данные и пин-код карты ПРАЙД, поменяв сгенерированный код на собственный набор цифр.«Мы не останавливаемся и продолжаем совершенствовать приложение PRIDE. Мы активно работаем над оптимизацией скорости работы нового приложения и уже готовим новые функции, которые расширят спектр бесконтактных оплат. Все будет cashless!», — заключает Евгений Черный.