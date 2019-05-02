WOG оптимизировала процессы с помощью решений Apple

Первая национальная сеть автозаправочных комплексов хорошего настроения WOG сообщила о финальном этапе реализации инновационного проекта по оптимизации процессов с помощью бизнес-решений от Apple.
В течение двух лет компания внедряла новую систему сбора и управления данными, а также современные форматы удобного и быстрого обслуживания клиентов. Для автоматизации операционных процессов в сети АЗК были приобретены компактные комплексы, состоящие из iPhone 5s, мультифункциональной насадки Linea Pro (сканер QR и штрих-кода, считыватель магнитных карт и т.д.) и фискального мобильного регистратора "Экселлио". Целевое функционирование устройств обеспечивает специально разработанное ПО.
Сегодня компания WOG использует терминалы сбора данных для:
• перативного приема и учета товара на складах и в распределительных центрах сети;
• проведения текущей инвентаризации товаров в WOG Market в режиме реального времени;
• передачи планограмм выкладки товаров для продавцов сети магазинов WOG;
• ускорения внутренней электронной коммуникации между сотрудниками и реализации SLA-сервисов.