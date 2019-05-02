WOG оптимизировала процессы с помощью решений Apple

2 мая 2019, 13:15

Первая национальная сеть автозаправочных комплексов хорошего настроения WOG сообщила о финальном этапе реализации инновационного проекта по оптимизации процессов с помощью бизнес-решений от Apple.

В течение двух лет компания внедряла новую систему сбора и управления данными, а также современные форматы удобного и быстрого обслуживания клиентов. Для автоматизации операционных процессов в сети АЗК были приобретены компактные комплексы, состоящие из iPhone 5s, мультифункциональной насадки Linea Pro (сканер QR и штрих-кода, считыватель магнитных карт и т.д.) и фискального мобильного регистратора "Экселлио". Целевое функционирование устройств обеспечивает специально разработанное ПО.

Сегодня компания WOG использует терминалы сбора данных для:

• перативного приема и учета товара на складах и в распределительных центрах сети;

• проведения текущей инвентаризации товаров в WOG Market в режиме реального времени;

• передачи планограмм выкладки товаров для продавцов сети магазинов WOG;

• ускорения внутренней электронной коммуникации между сотрудниками и реализации SLA-сервисов.