WOG запускает Android Pay для АЗК, WOG CAFЕ и WOG MARKET

2 ноября 2017, 9:45

WOG запускает возможность оплаты товаров и услуг посредством сервиса Android Pay.

Это позволит клиентам WOG легко и просто расплачиваться на кассе при помощи своего смартфона или «умных часов», поддерживающих функцию NFC (технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия). Для проведения мгновенной оплаты достаточно просто приложить разблокированное устройство к терминалу.



Сервис Android Pay от Google превращает смартфон в "мобильный бумажник", в котором хранятся данные банковских карт его владельца (дебетовых или кредитных). Также в приложение можно добавить информацию о бонусных, скидочных и других картах лояльности. Используя это приложение можно оплатить чашку фирменного кофе в WOG CAFE всего в одно касание, не доставая кошелек из кармана.



«Мы хотим сделать оплату покупок в магазинах проще, поэтому совместно с WOG сделали Android Pay доступным во всей сети WOG. Благодаря этому в Украине увеличилось количество магазинов, где люди могут совершать покупки в одно касание телефона с Android», – команда Android Pay.



«WOG стратегически работает над беспрерывным улучшением собственного сервиса, в частности, создает удобные для клиента условия для оплаты. И когда появляются инновационные потребительские решения, мы их поддерживаем и интегрируем. Android Pay от Google – один из примеров, работающих на повышение качества и скорости обслуживания», – Ольга Капустина, директор по маркетингу компании WOG.



В поддержку внедрения сервиса бесконтактной оплаты Android Pay, компания WOG разместит на своих объектах (около 500) информационные стикеры "Тут можна розрахуватися Android Pay".



Android Pay — система бесконтактных платежей, позволяющая привязать банковскую карту к приложению, а затем использовать смартфон или «умные часы» для оплаты товаров и услуг.