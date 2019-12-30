В мобильном приложении PRIDE теперь можно пользоваться топливными картами

30 декабря 2019, 11:15

Cеть АЗК WOG обновила мобильное приложение PRIDE – компания ввела большой раздел для B2B клиентов, а именно для тех, кто использует топливные карты WOG.

Таким образом, оператор объединил сервисы для B2C и B2B в одном приложении.



Благодаря нововведению, клиенты, которые используют топливные карты, могут применять их и в мобильном приложении. Соответственно, добавив свою карту в приложение, теперь пользователь видит дашборд по ней – остатки, лимиты, доступные виды топлива и сервисы. Кроме этого, клиентам нет необходимости носить с собой пластиковую карту – сервис делает доступным использование QR-кода топливной карты. Ну и наконец, клиенты B2B смогут заправляться, не выходя из авто, с помощью услуги WOG PAY.



«Теперь B2B клиенты могут в полной мере пользоваться мобильными функциями и сервисами. Примечательно, что для этого им не нужно устанавливать еще одно приложение, что обычно требует дополнительного места на устройстве и просто не радует. Сегодня идет борьба за место на экране смартфона, поэтому мы пошли путем реализации полного функционала не в отдельном приложении, а уже в существующем – PRIDE. Клиент может использовать как ПРАЙД розничного клиента, так и топливную карту в одном месте», – говорит Евгений Черный, руководитель Диджитал-проектов компании WOG.



Как подключить новый сервис:

1. В приложении PRIDE необходимо зайти в раздел «Профиль».

2. Выбрать функцию «Подключение топливной карты».

3. Далее – указать номер топливной карты (в случае, если менеджер предприятия не разрешил использование карты в мобильном приложении, то необходимо обратиться к нему за разрешением активации).

4. После этого – указать OTP код, который получит менеджер компании. Сразу после этого карта будет добавлена. На главном экране вы увидите идентификатор, при нажатии на который появится вся ключевая информация по топливной карте.



Следует подчеркнуть, что WOG – первая компания на рынке АЗК, которая предоставляет такой сервис в одном приложении.



Как отметил Олег Кушиль, директор дирекции цифровой трансформации компании WOG: «Технически процесс добавления карты в приложение реализован максимально просто и удобно. Теперь клиенту, который владеет топливной картой, не нужно постоянно обращаться к своему менеджеру, чтобы узнать актуальный остаток или лимит по его карте. Все доступно в приложении на одном экране и в простом формате. QR-код такой карты максимально защищен. Кроме этого, логика сервиса WOG PAY была специально доработана – теперь услуга доступна и владельцам топливных карт. Параллельно с этим, команда IT создала полностью новый веб-кабинет для клиентов B2B. Это то место, где осуществляется все управление такими картами. Теперь управлять топливными картами стало не только намного удобней, но и приятней».



В новом кабинете по управлению топливными картами появились такие функции:

- возможность визуализации всех необходимых данных;

- виртуальный баланс для лимитной схемы карт;

- возможность менять доступную номенклатуру и лимит по карте в Excel-документе;

- получение транзакций через API;

- возможность создания и редактирования пользователей;

- возможность активации или деактивации топливных карт для использования в мобильном приложении.

