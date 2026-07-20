РФ готовится закупать за границей дизель вслед за бензином

20 июля 2026, 8:15

Правительство РФ подготовило законодательную базу, которую позволит импортировать дизельное топливо вслед за бензином, который уже закупается в Беларуси, Казахстане и Индии.

Для дизеля вводится импортный демпфер, сообщили сегодня РБК в пресс-службе Минэнерго России. В рамках этого механизма, который уже действует для иностранного бензина, нефтяные компании - импортеры топлива будут получать субсидии из бюджета.Россия - один из крупнейших экспортеров дизеля: ок. 40-50% произведенного топлива вывозилось за рубеж. В 2023 г. внутреннее потребление дизеля составило 52,2 млн тонн, а 35,7 млн ушло на экспорт. Однако удары по НПЗ, уронившие нефтепереработку в РФ до 20-летних минимумов, привели к сокращению выпуска дизеля почти на 40% - даже больше, чем бензина, выпуск которого стал меньше на четверть.Вероятным поставщиком дизеля в Россию станет Индия. По данным Reuters, нефтяные компании могут обратиться к индийским НПЗ, если ситуация на топливном рынке ухудшится. Пока Индия отправила в Россию лишь две партии бензина - ок. 100.000 тонн. При этом дефицит нефтепродуктов аналитики Energy Intelligence оценивают в 400.000-600.000 тонн в месяц.