Готовимся к Новому году – экономим и покупаем подарки в Черную Пятницу 2021

25 ноября 2021, 22:45

Black Friday – масштабная распродажа в самом разгаре. В Украине этот день пока больше ассоциируется с личными покупками.

Однако не стоит упускать такую возможность приобрести своим родным и близким хорошие подарки, не потратив на это все сбережения. Что можно покупать – делимся актуальными вариантами от ритейлера Фокстрот.

Электроника – самая востребованная покупка в Черную пятницу

Первые места в рейтингах продаж в этот день зачастую занимают смартфоны. Гаджет станет прекрасным подарком второй половинке, родителям или ребенку. Скидки будут действовать на модели всех ценовых категорий. Приведем несколько примеров:

- iPhone 12 – базовая модель бренда Apple 2020 года. Она оснащена двойной камерой, которая позволяет делать снимки и записывать видео профессионального качества. Сверхмощный процессор обеспечивает быструю работу девайса и экономный расход заряда. Скидки в Черную пятницу 2021 помогут сэкономить на приобретении модели в среднем 3000 грн.

- Samsung Galaxy М52 – представитель среднего сегмента стоимости, но с топовым 8-ядерным процессором. 6,7-дюймовая модель с тремя камерами, высокой автономностью и поддержкой технологии быстрой зарядки. Это мощный гаджет, которые позволяет играть в игры и работать в ресурсоемких приложениях.

- Xiaomi Redmi 9A – бюджетный смартфон с дисплеем 6,53 дюйма, на котором удобно смотреть видео или редактировать фото. Телефон оптимизирован для мультизадачности и геймплея.

Техника со скидкой от 20% в Черную пятницу 2021

Выбор техники огромнейший. В качестве подарка можно приобрести устройства, которые облегчают готовку продуктов. В интернет-магазинах найдутся варианты для тех, кто любит готовить, и тех, кто равнодушен к этому занятию:

- мультиварки;

- блендеры;

- миксеры;

- пароварки;

- тостеры;

- хлебопечки;

- соковыжималки;

- бутербродницы;

- йогуртницы.

Так как в Черную пятницу на технику будут действовать большие скидки, у вас появится возможность приобрести кому-то из близких крупный подарок. Например, заказать родителям новую стиральную машину или холодильник на замену старым.

Смарт-гаджеты – варианты для каждого

Смарт-девайсы уверенно вошли в нашу жизнь и останутся в ней навсегда, так как делают ее комфортнее. В зависимости от возраста и предпочтений человека на foxtrot.ua можно купить:

- Умные часы – выпускают бренды Samsung, Apple, Xiaomi, Amazfit и проч.

- Фитнес-браслет – популярны модели от Xiaomi, Huawei, Canyon.

- Радиоуправляемое устройство – это может быть дрон, квадрокоптер, самолет, интерактивный робот.

- Смарт-транспорт – выбирайте из гиробордов, гироскутеров, электросамокатов и электроскутеров.

Что купить детям в Black Friday

Ассортимент детских игрушек и других товаров, которые можно будет найти по сниженным ценам, очень большой. Безусловной любовью детей пользуются:

- Конструкторы LEGO – представлены наборами для всех возрастных категорий, адаптированные под интересы детей. Детали полностью безопасны для детей. Популярные серии – Duplo, City, Friends, Technic.

- Интерактивные игрушки – они способны надолго увлечь ребенка. Такие игрушки могут двигаться, разговаривать и издавать различные звуки, выполнять заданные действия. В Черную пятницу их можно будет приобрести недорого.

- Настольные игры – выпускаются в огромном разнообразии тематик и сюжетов для детей всех возрастов. Их покупают для веселого времяпрепровождения всей семьи.

- Отталкивайтесь от увлечений ребенка. Если он любит музыку – подберите игрушечный музыкальный инструмент, с которым малыш почувствует себя настоящей звездой. Если у ребенка тяга к рисованию, отличным подарком станет картина по номерам или набор красок.

Доставка в Черную пятницу

Покупайте эти и множество других товаров со скидками до 70% в магазинах сети «Фокстрот», которых насчитывается 166 по всей стране, или же онлайн на foxrot.ua с доставкой на дом или с пункта выдачи почтовых операторов.

Самый быстрый способ получения интернет-заказов – самовывоз из ближайшего Foxtrot – уже через 30 минут после нажатия кнопки «купить». Долго ждать не придется, ведь товар будет подготовлен к вашему прибытию.

Акция в Фокстрот действует до 29.11.2021 г.