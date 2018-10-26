Цитрус предлагает на Halloween "страшно" выгодные скидки

26 октября 2018, 12:57

В этом году традиционная осенняя акция к Halloween в Цитрусе называется «Кэшбек или жизнь!» и при покупке товаров со страницы акции https://bit.ly/2SiFwTm предлагает возврат средств до 50% на бонусный счет.

Впервые под акцию была выпущена ограниченная серия тематических наклеек ScaryCitrusPack, которую в электронном виде можно бесплатно установить для мессенджера Telegram по ссылке https://t.me/addstickers/scarycitruspack. До 31 октября бумажные наклейки можно будет получить в подарок при покупке в магазинах Цитрус.

«Выпустив свой первый стикер-пак, мы хотим напомнить всем, что Halloween — это такой праздник, когда не только страшно, но и весело», — говорит Ксения Крылова, SMM Lead компании Цитрус, — «Команда Цитруса постоянно экспериментирует с новыми инструментами и технологиями. Сейчас мы выпустили набор наклеек, продублировав его электронными стикерами для Telegram, доступными всем желающим. В первый же вечер после запуска, их установили более 1000 пользователей в социальных сетях. Мы стремимся быть понятными своим потребителям, разговаривать с ними на одном языке и регулярно развлекать, вызывая яркие эмоции. Теперь тематические стикер-паки Цитруса будут появляться к каждому празднику».

Первый стикер-пак Цитруса состоит из 9 наклеек, которые несут в себе заряд позитива и эмоции, с которыми ассоциируется Halloween. Героями стикеров стали забавные монстры в обычных для пользователей потребительской электроники ситуациях. Игры на приставке PlayStation 4, просмотр VR-роликов, отрезанные провода у наушников и, конечно же, яркая оранжевая тыква — один из символов осеннего праздника Halloween. Всё для того, чтобы развлечься и развлечь своих друзей, быть для них законодателем моды и не упускать возможности выгодных покупок.