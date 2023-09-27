Нова пам’ятна монета НБУ – подяка енергетикам України

27 сентября 2023, 15:45

Із безмежною вдячністю та повагою до українських енергетиків Національний банк відкарбував пам’ятну монету (https://bit.ly/48nPsCl) "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!"

Її ескізи створив відомий український художник, ілюстратор, графічний дизайнер Сергій Майдуков. Монета має сучасний мінімалістичний дизайн.Аверс: на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України. Її образ втілено в символічному суцвітті соняшника, кожна пелюстка якого, неначе ліхтар, осяює світлом нашу країну. Він сяє, попри ворожі ракетні обстріли, як схід сонця, який обов’язково настане після найстрашнішої ночі.Реверс: у вигляді трьох непорушних та сяючих брил зображено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру "Е" і є першою літерою слова "ЕНЕРГЕТИКА"."І в мирні часи робота українських енергетиків важлива, але під час війни – вона героїчна! Щодня та щоночі під ворожими обстрілами та в негоду, попри втому та загрози, ці звичайні незвичайні люди робили свою справу.Раз у раз, повертаючи світло, вони повертають разом із ним надію, дають можливість жити та працювати, боротися за Перемогу! Тому, щоб увічнити їх подвиг, ми створили цю сучасну мінімалістичну монету, із закодованими символами переможного світла", – зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.