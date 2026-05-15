Украденные древние монеты вернулись в Израиль

15 мая 2026, 9:45

Две древние и редкие монеты, украденные из Израиля и вывезенные в США, были возвращены государству в результате совместного расследования Управления древностей и властей США.

Одна из монет содержит редкое изображение меноры с семью ветвями из Второго Храма, а вторая - серебряная монета из Ашкелона персидского периода, считается второй по известности в мире (12-й канал израильского ТВ).



Одна из монет относится к эпохе Второго Храма - периоду еврейской истории после возвращения из Вавилонского плена. Второй Храм в Иерусалиме был религиозным и политическим центром Иудеи до его разрушения римлянами в 70 году н.э. Именно к этому времени относится изображение семисвечной меноры - одного из главных символов иудаизма и храмового культа.

Вторая монета датируется Персидским периодом в Иудее - временем, когда регион находился под властью державы Ахеменидов после завоевания Вавилона персами.