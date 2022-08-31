У Бучі відбулася презентація проєкту "Бучанська монета"

31 августа 2022, 12:15

«Бучанська монета» – унікальний проєкт, ключовою місією якого є створення меморіального сувеніру про жахливі події, які пережила Буча у лютому-березні 2022 року.

«Бучанська монета» – пам’ятний сувенір у вигляді монети з латуні з різним покриттям (платина, нікель, золото) у номерному футлярі, виготовленому з дуба. Загальний тираж цієї колекції 7 500 монет. Крім того, розроблено ще 500 більших сувенірних монет з порядковим номером на них.

«20% від продажу монет було вирішено передати на відновлення міста та підтримку людей, які постраждали від окупації», - говорить один з ініціаторів проєкту Дмитро Воронець.