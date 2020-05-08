Главные скидки от европейских брендов техники

8 мая 2020, 12:45

Ко Дню Европы, который традиционно отмечается в середине мая, всеукраинская сеть Фокстрот объявила о новой акции на продукцию популярных европейских брендов.

Исходя из стандартного необходимого минимума, рассказываем, о проверенной украинскими потребителями технике, которую можно приобрести со скидкой в период 8-17 мая*.

Британский бренд, ранее специализирующейся на производстве профессиональной автоэлектроники, совсем недавно вышел на отечественный рынок с новым продуктом – телевизионной техникой, но уже успел завоевать сердца пользователей. Телевизор GAZER TV32-HS2 работает на платформе Android, обладает встроенным Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Обычная цена – 7999 грн, по акции – 5999 грн.

GORENJE: холодильник, «стиралка», плита

Словенская фирма Gorenje выпускает миллионы моделей бытовой техники: плит, холодильников, стиральных и сушильных машин. В период акции на Foxtrot.ua представлена комбинированная плита от словенского бренда GORENJE модели KN5141WF (газовая плита/электрическая духовка) по цене 5359 грн (обычная цена – 7099 грн), холодильник GORENJE RK6191BW – за 7999 грн вместо 10199 грн, стиральная машина GORENJE WP70S3 – за 6799 грн (обычная цена – 9399 грн).

BEKO: морозильная камера

К сезону свежих овощей, фруктов и ягод актуальной и полезной будет покупка компактной и вместительной морозильной камеры. К примеру, BEKO RFNE 270K21 W приобрести по цене 8599 грн (скидка – 1400 грн). Отметим, что бренд основан в 1954 году в Стамбуле и принадлежит крупному турецкому производителю бытовой техники Arcelik.

Hansa: духовой шкаф

Плиты, духовые шкафы, варочные поверхности, холодильники, посудомоечные машины этой польской торговой марки зарекомендовали себя за надёжность и производительность. Со скидкой 32 % сейчас можно приобрести духовой шкаф HANSA BOES68465, который позволит воплотить самые смелые кулинарные фантазии: акционная цена – 5759 грн, обычная – 7199 грн.

TEFAL: мультиварка

О необходимости обзавестись мультиваркой уже говорено-переговорено. Но, тем не менее, это – полезный гаджет в любом доме. А когда покупку можно сделать со скидкой, оптимальным вариантом станет мультиварка TEFAL RK816E32 по акционной цене в Фокстрот – 2499 грн (вместо 3399 грн).

ROWENTA и PHILIPS: пылесос

За поддержание чистоты в квартире ответственный кто? Правильно – пылесос. Например, ROWENTA RO3718EA, который представлен по цене 2349 грн. (вместо 2999 грн.). Тихий и мощный, с турбощёткой в комплекте, станет незаменимым помощником.

Со скидкой можно купить пылесос PHILIPS FC9556/09 с аэродинамической конструкцией PowerCyclone 7, которая сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает идеальные результаты уборки.

Больше различных бытовых гаджетов со скидками от евробрендов доступно на foxtrot.ua и сети магазинов Фокстрот. А все пользователи, сделавшие покупку на сайте на сумму от 3500 грн, автоматически становятся участниками розыгрыша телевизора Gazer TV43-FS2.

*Акция действует с 8 мая по 17 мая 2020 включительно. Организатор акции оставляет за собой право изменить перечень товаров, участвующих в этой акции, а также изменить размер скидки на товары, участвующие в этой акции. Подробнее – на foxtrot.ua и в розничных магазинах торговой сети Фокстрот на всей территории Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей)