Всё, что нужно знать при покупке стиральной машины

8 апреля 2021, 10:45

Вместе с экспертами сети бытовой техники Фокстрот расскажем, как использовать новые возможности «стиралок» на полную.

Стиральную машину мы покупаем не на один год, поэтому уж если брать, то современную модель со всеми фичами, которые предоставляет нам безостановочный технический прогресс на данный момент.

Для начала, стоит отметить, что стиральные машины бывают автоматическими и полуавтоматическими. По габаритам: суперузкие с глубиной до 39 см, узкие – 40-49 см, стандартные – 50 см и больше.

По типу загрузки «стиралки» могут быть с фронтальной или вертикальной загрузкой. Конечно, все мы хотим по максимуму сэкономить пространство, поэтому наибольшей популярностью пользуются узкие модели с фронтальной загрузкой.

Все больше становится приверженцев комбинированных моделей стиральных машин, у которых присутствует функция сушки вещей, ведь это очень удобно. Так же популярны и отдельно стоящие сушильные машины. Их располагают рядом со стиральными или же сверху над ними.

Если хочется, чтобы машинка работала тихо и потребляла как можно меньше электроэнергии, советуем выбирать инверторный тип мотора.

Из актуальных функций выделим наличие пара, то есть в процессе стирки белье дополнительно пропаривается, что обеспечивает гипоаллергенную обработку вещей.

Популярные «стиралки» с актуальными функциями

Мы опросили экспертов в своем деле и подготовили шорт-лист моделей стиральных машин, к которым стоит присмотреться более тщательно.

- Стиральная машина ALTUS ALT55P0XW – модель, которая подойдет в любой ситуации. Пользоваться ею очень просто, при стирке она особо не шумит, загрузить можно до 5 кг сухого белья. Цена – 5199 грн.

- INDESIT E2SE 2160 W UA – цена 6499 грн полностью оправдана: большое количество режимов стирки, а еще можно задавать свои настройки для идеальной стирки.

- Стиральная машина SAMSUNG WW60J42E0HW/UA стоит 9999 грн, при этом она узкая и впишется в любой интерьер, оснащена инверторным мотором, а значит, ее будет практически не слышно, и имеет функцию обработки паром и замачивания в пене EcoBubble для эффективной очистки от загрязнений.

- ELECTROLUX EW6S426BUI: глубина всего 38 см, при этом загрузка – до 6 кг, что обеспечит чистым бельём всё семейство. Более 10 режимов стирки помогут содержать вещи в первоначальном виде, а обработка паром позаботится о гипоаллергенности. Цена – 8399 грн.

- Модель LG F2V5HS9B за 16999 грн в стильном бежевом цвете рассчитана на 7 кг загрузки, при этом машинка узкая, имеет люк из закаленного стекла. Также есть любимая многими функция дозагрузки белья, обработка паром и даже управление через Wi-Fi.

- Полногабаритная стиральная машина BOSCH WAV28M80UA по цене 25 799 грн – это просто самые сливки лучших характеристик, о которых грезит любая хозяйка: до 9 кг загрузки, до 1400 об./мин., инверторный мотор для тихой стирки, механическое и сенсорное управление, а еще есть режим легкой глажки и возможность взвешивать белье.

- Стирально-сушильная машина SAMSUNG WD80T554CBT/UA обойдется в 20 899 грн. Ко всем суперсовременнным функциям в этой модели добавилось еще и Wi-Fi управление, с которым можно управлять режимами стирки и сушки со смартфона.

- Вертикальная стиральная машина ELECTROLUX EW7T3362U за 15 479 грн эффективно сэкономит пространство, поскольку ее ширина всего 40 см. В этой машинке все включено: инверторный мотор, большой удобный дисплей, множество режимов стирки, обработка паром и, что очень немаловажно - автопарковка барабана.

Бонусное дополнение в нашем списке – сушильная машина с фронтальной загрузкой BOSCH WTM85251BY. Стоимость – 18599 грн, эффективно высушивает до 8 кг одежды, включая полотенца и изделия из шерсти.