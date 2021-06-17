Xiaomi дарит скидки до 3000 грн на топовые гаджеты

17 июня 2021, 15:45

Ловите акционные цены только в магазинах Фокстрот. А также получите возможность выиграть один из двух десятков товаров популярного бренда.

С 18 по 21 июня состоится то, от чего точно будут все без ума: в шести магазинах Фокстрот Киева и области откроются первые бренд-зоны Xiaomi. В честь этого посетители этих торговых точек получат уникальные скидки до 29% на топовые гаджеты этого бренда, а еще смогут поучаствовать в розыгрыше ну очень желанных подарков.

Смартфоны Xiaomi со скидкой

POCO X3 6/128GB (cobalt blue/shadow gray)

Тот случай, когда хочешь телефон с отличной камерой не за все деньги мира, а получаешь еще и сверхплавный экран и выразительную графику. А чтобы уж совсем хорошо, быстрый отклик, чему очень обрадуются геймеры. Ну, а снимки с камерой на 64 Мп, сами понимаете, будут все в сердечках.

POCO X3 6/64GB (cobalt blue/shadow gray)

Та же модель, просто с меньшим количеством гигов памяти, а еще с брутальным стильным корпусом, который подойдет сильным личностям. Просто вау-вариант за такие деньги.

Mi 10T Lite 6/128GB (pearl gray)

Смартфон, который отличается мощностью по всем параметрам. Батарея на 4820 мАч с быстрой зарядкой на 100% всего за час – общайтесь и юзайте целый день без перерыва. Производительность процессора обеспечит отличный гейминг и просмотр видео без задержек. Все на уровне, надо брать.

Redmi Note 10 Pro 6/64 (glacier blue/gradient bronze/onyx gray)

Когда смотришь в экран и радуешься от одного только визуального удовольствия. Реально яркие цвета, а еще мгновенный отклик. Камера вообще не нуждается в граде комплиментов, хватит лишь помянуть, что она – на 108 Мп. То есть можно хоть модельное портфолио себе сделать. А еще запросто прокачать скилы в гейминге – ведь с процессором 732G все приложения будут работать бесперебойно.

Электросамокат Xiaomi со скидкой

Mi Electric Scooter Black доставит из пункта А в пункт Б в самые короткие сроки и с комфортом. Складывается за 3 секунды нажатием всего лишь на одну кнопку. Батареи емкостью 280 Вт*ч хватает на 30 км. Кстати, в этой модели есть система регенерации кинетической энергии: вырабатываемая при торможении энергия идет на подзарядку аккумулятора!

А как же без фитнес трекера?

На суперпопулярный в мире фитнес браслет Mi Smart Band 4 Black (NFC) тоже заготовлена скидка. Цветной дисплей, сенсорный экран, привычные функции трекера, автономная работа до 20 дней, а также функция NFC.

Подробнее о спецценах – тут.

Ну, и вишенка на праздничном торте: среди всех покупателей смартфонов XIAOMI будет проведён розыгрыш 21 гаджета этого же бренда: 9 смартфонов и 12 фитнес трекеров! Счастливчиков выберут рандомно 22 июня на страничке Фокстрот в Фейсбук.

Успейте на эксклюзивные скидки на товары Xiaomi в Фокстрот:

• г. Киев, пр. Степана Бандеры, 21

• г. Киев, пр. Правды, 47, ТРЦ Retroville

• г. Киев, ул. Берковецкая, 6Д, ТРЦ Lavina Mall

• г. Киев, пр.Оболонский, 21Б, ТРЦ Dream Town

• г. Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40

• г. Бровары, ул. Киевская, 316, ТРЦ Терминал