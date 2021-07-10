Фокстрот анонсировал летний "ценокос" до минус 50%

10 июля 2021, 15:34

Ультра-современная Фокси предлагает перенестись в магазины сети Фокстрот, где она «подрезала» кусты-ценники, оставив от некоторых чуть ли не половину.

Таким образом на ряд товаров бытовой и электронной техники в период с 1 по 21 июля она объявила распродажу до 50%.

«Лето – традиционная пора мега-сейлов, который в этот раз мы решили обыграть нетрадиционно. Успешный опыт по созданию видео историй о «Полном Ценогрызе» и «Хакнули цены» вдохновил нас создать еще одну: о фантастическом мире нашего бренд-героя, где она смело борется за справедливые цены», – рассказали в Фокстрот.

На какие категории акционного товара действуют скидки:

- смартфоны и аксессуары;

- компьютерная техника;

- аудио и видео техника;

- мелкая и крупная бытовая техника;

- товары для дома.

К примеру, если вы цените прежде всего качество, а не гоняетесь за именитыми брендами, стоит взглянуть на смартфон VIVO Y31 4/64 GB V2036 в цвете «голубой океан». Эргономичный дизайн, диагональ экрана – 6,58 дюймов, платформа – Qualcomm Snapdragon 662, память – 4/128 Гбайт, аккумулятор на 5000 мА•ч, тройная камера с главным 48-мегапиксельным модулем. По характеристикам камеры: один объектив побольше и два поменьше. Операционная система Android 11 с оболочкой Funtouch OS 11.

Цена со скидкой – 5499 грн.

Телевизор HISENSE 58A7100F станет отличным выбором в категории доступных 4К-телевизоров с поддержкой HDR10+ и Bluetooth 4.0, а также безрамочным дизайном. Особенность: платформа Smart TV работает под управлением собственной операционной системы VIDAA U3. Телевизор имеет 58-дюймовую VA-матрицу разрешением 3840x2160 пикселей с оптимальным уровнем контрастности (4000:1) и яркости (300 кд/м2).

Цена в Foxtrot – 16 999 грн

Нужно апгрейдить ноутбук? Лучше купите новый, как вариант, – ноутбук ASUS Laptop M515DA-BR667T Slate Grey со скидкой в 3000 грн. Это универсальный ПК, который объединяет в себе стильный дизайн и современные технологии. Оснащён процессором AMD, что позволяет ему с успехом справляться с различными задачами. Выполнен в компактном усиленном корпусе и крышкой весом всего 1.8 кг, что делает данную модель идеальным выбором для мобильных пользователей.

Цена со скидкой – 14 999 грн

Нужна стиральная машина, кондиционер или что-то из кухонных девайсов? Поспешите в Фокстрот. Акция действует и в онлайне, поэтому скорее «клик-клик» на foxtrot.ua!