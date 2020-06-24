Что такое "Ценогрыз" и при чём тут Фокстрот

24 июня 2020, 10:15

В начале лета в телевизионном и диджитал пространстве появился обновлённый бренд-герой известной торговой сети – лисичка Фокси. В придачу к милой мордашке у неё появилось полноценное тельце.

Совсем недавно этот персонаж ещё и затанцевал модный танец шафл, спев джингл про «полный ценогрыз» и скидки до 60% на широкий ассортимент товаров. Разбираемся, насколько «покусаны» цены в Фокстрот, к каким позициям стоит присмотреться и стоит ли поспешить за обновками бытовой техники и популярных гаджетов.

Первое, что привлекает внимание к этому смартфону, это даже не его оригинальный дизайн. А объём памяти: 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Мощность – 4200 мАч, функция быстрой зарядки, сканер отпечатка пальцев, 4 модуля камеры.

От цены в Фокстрот «отгрызли» 1000 грн и ныне она составляет 6999 грн.

Гарнитура APPLE AirPods with Charging Case

Отличные скидки для поклонников «яблочных» гаджетов. По словам производителя, AirPods – уникальные беспроводные наушники, которые подойдут ко всем устройствам линейки APPLE. Настраиваются в одно касание: автоматически включаются и устанавливают соединение. А когда снимаете – воспроизведение звука автоматически приостанавливается.

Актуальная стоимость – 4 499 грн (старая цена – 6599 грн).

Ноутбук ACER Aspire 3 A315-55G-3046 Black

Усовершенствованный ACER Aspire 3 работает по новым стандартам производительности. Подходит для работы, учёбы и творчества. Имеет емкий аккумулятор, который продлит автономность устройства до максимума. 15.6-дюймовый Full HD дисплей, 8 Гб RAM, видеокарта NVIDIA GeForce MX230. Вес – 1,9 кг.

Скидка – 1600 грн, акционная цена – 13399 грн.

Стиральная машина SAMSUNG WW60J32G0PW/UA

Если габариты ванной комнаты или кухни не позволяют поставить стиралку стандартных размеров, данная модель – ваш вариант. Габариты 85х60х45 см, при этом 6 кг максимальной загрузки, 13 программ стирки (например, быстрая стирка за 15 минут) и 1200 об/мин при отжиме.

Стоимости по «ценогрызу» - 9 399 грн (скидка – 3500!)

Кондиционер ELECTROLUX EACS/I-07HFE/N3

Многофункциональный современный кондиционер с инверторным компрессором обеспечит как охлаждение, так и обогрев помещения площадью до 20 м2. Обладает такими функциями, как самодиагностика, запоминание настроек и функция теплый пуск, имеет ночной режим работы и режим ионизации.

Финальная цена со скидкой 3000 грн – 9999 грн.

Больше акционных товаров ищите в Фокстрот. Акция «Ценогрыз» действует до 30 июня 2020 года в сети магазинов на всей территории Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) и в интернет-магазине FOXTROT.UA. Подробнее об условиях акции – на сайте интернет-магазина.