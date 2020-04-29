Минус 70%: тотальная распродажа техники и электронных гаджетов

29 апреля 2020, 9:45

Это не репетиция «Чёрной пятницы», а марафон тотальных скидок*, который продлится с 28 апреля по 8 мая в интернет-магазине Фокстрот.

Если за период дистанционной работы дома на карантине ноутбук дал понять, что требует замены, а мультиварка, напротив, показала готовность к незапланированной нагрузке – самое время обновить-докупить необходимые и полезные гаджеты. Что же можно купить со скидкой и сэкономить для ещё одной покупки?

Смартфон, от 1200 грн.



Со скидками представлены смартфоны от бюджетных модельных линеек разных мировых брендов (TP-LINK Neffos, ZTE Blade, Honor, Huawei, Xiaomi Redmi), средней ценовой категории (Oppo, Huawei, Xiaomi Redmi, SAMSUNG Galaxy) и флагманских позиций (Huawei, SAMSUNG, APPLE iPhone).

К примеру, смартфон APPLE iPhone Xs 64GB Gold можно приобрести со скидкой в 4500 грн. по цене 20499 грн. Оснащен самым совершенным Super Retina дисплеем, дарящим превосходную цветопередачу и реалистичность, а технология Face ID позволит моментально разблокировать смартфон.

Ноутбук, от 4199 грн.

В рамках акции представлен широкий выбор позиций со скидками – стоит лишь определиться со списком требований к мощности и возможностям. Для обучения и общения подойдут модели со стандартным набором характеристик в пределах 4-6 тыс. грн. В ассортименте со скидками ноутбуки для более требовательных пользователей. Компактный ноутбук LENOVO S340-14IWL Abyss Blue с процесором Intel Core i3 (8 поколение) можно купить со скидкой в 5 тыс. грн по цене 14999 грн.

Телевизор, от 1999 грн.

Бренды Bravis, Samsung, Hisense, LG, Sony, KIVI, Philips, THOMSON и много других производителей представлены на foxtrot.ua с популярными моделями телевизоров. Это и бюджетные Smart+T2 c диагональю 32 дюйма и выше, так и широкоформатные 4К телевизоры со скидкой вплоть до 5 тыс. грн. Так, телевизор HISENSE 55Q8600UWG совместил в себе превосходство фирменной ULED® Technology, которая позволит насладиться реалистичным контентом с эффектом полного погружения. Ценник – 24999 грн. вместо 29999 грн.

Мультиварка, от 599 грн.

Эта «крошка» всегда готова вкусно приготовить и сытно накормить, требуя минимального участия. Особенно, когда всё семейство в сборе и ежедневная готовка лежит на ваших плечах или же вообще некому заняться приготовлением обеда. Например, мультиварка MOULINEX MK708 является воплощением всех идеальных качеств, а отсрочка таймера – вообще спасение, когда блюдо необходимо к определённому времени. Сейчас на эту чудо-кастрюлю скидка 400 грн. и актуальная цена – 2199 грн.

Тотальная распродажа в Фокстрот коснулась и другой мелкой бытовой техники, крупной бытовой техники, товаров для кухни и ухода за домом. Кроме того, при покупке на сайте получайте кэшбек 5% от стоимости товара для экономии на следующих покупках. А на период карантина доставка техники – бесплатно.

*Акция действует с 28 апреля по 8 мая 2020 года в интернет-магазине www.foxtrot.ua. Скидка распространяется не на вcе тoвapы. Подробнее об официальных правилах акции – на сайте интерент-магазина.