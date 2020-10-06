Bosch вебинар - PRAESENSA

6 октября 2020, 21:52

PRAESENSA - IP система оповещения и озвучивания

Приглашаем присоединиться к вебинару нашего партнера Bosch. Участие бесплатное, для регистрации отправьте запрос на email: Krystyna.Zadorozhna@ua.bosch.com

Дата: 8 октября

Время: 12:00

PRAESENSA - это новый отраслевой эталон для средних и крупных объектов. Это передовая и чрезвычайно экономичная система с IP-подключением, с концепцией интеллектуального питания и интегрированного резервирования, что делает ее идеальной как для централизованных, так и для децентрализованных топологий.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор Bosch Security Systems в Украине