Bosch Security - PRAESENSA

Система речевого и аварийного оповещения PRAESENSA доступна на рынке.
PRAESENSA устанавливает новый отраслевой стандарт
Новая система речевого аварийного оповещения и управления эвакуацией PRAESENSA задает новую высокую планку в отрасли. Простая в установке и чрезвычайно экономичная, эта инновационная система дает уверенность и спокойствие на новом уровне.
IP-подключение и полная функциональность
Надежная IP-инфраструктура
Эффективное энергопотребление
Система высокой доступности
Оптимизированная работа
Полная функциональность в стандартной комплектации
РОМСАТ - официальный дистрибьютор Bosch Security Systems в Украине