Bosch Security - PRAESENSA

3 марта 2020, 13:39

Система речевого и аварийного оповещения PRAESENSA доступна на рынке.

Новая система речевого аварийного оповещения и управления эвакуацией PRAESENSA задает новую высокую планку в отрасли. Простая в установке и чрезвычайно экономичная, эта инновационная система дает уверенность и спокойствие на новом уровне.

IP-подключение и полная функциональность

Надежная IP-инфраструктура

Эффективное энергопотребление

Система высокой доступности

Оптимизированная работа

Полная функциональность в стандартной комплектации

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