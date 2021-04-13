Новый громкоговоритель Bosch LB8-UM06E

Компания Bosch представила новый громкоговоритель LB8-UM06E для систем речевого оповещения и фонового озвучивания.
Встроенный трансформатор для работы в линиях с напряжением 100 В имеет три отвода мощности 100%, 50% і 25% для регулирования уровня громкости в соответствии с параметрами помещения.
Подходит для воспроизведения речи и музыки
Имеет прочный металлический корпус
Сертификат EN 54-24
Соответствует требованиям BS 5839‑8
Способен работать непрерывно в течение 100 часов
Громкоговоритель предназначен для использования внутри помещений и имеет защиту от пыли и влаги IP21C. Прочный, элегантный металлический корпус обеспечивает защиту от механических повреждений и вандализма. Данная модель соответствует стандарту EN 54-24 для применения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией.
Новинка будет доступна к заказу с середины 4 квартала.
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