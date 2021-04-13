Новый громкоговоритель Bosch LB8-UM06E

13 апреля 2021, 13:56

Компания Bosch представила новый громкоговоритель LB8-UM06E для систем речевого оповещения и фонового озвучивания.



Встроенный трансформатор для работы в линиях с напряжением 100 В имеет три отвода мощности 100%, 50% і 25% для регулирования уровня громкости в соответствии с параметрами помещения.