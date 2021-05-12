Bosch разработала игру-тренажер для СТО и всех желающих

12 мая 2021, 11:45

На официальном сайте Bosch появилась браузерная онлайн-игра, благодаря которой каждый желающий может научиться ремонтировать грузовик, а попутно узнать много интересного о решениях Bosch для СТО, специализирующихся на обслуживании коммерческого автотранспорта.

- Разработки Bosch: обучение во время игры;

- Решения для ремонта и обслуживания грузовиков от Bosch;

- Ремонт и диагностика коммерческого транспорта.



По преамбуле игры «Операція Bosch з порятунку вантажівки» (The Bosch Truck Escape), участнику нужно доставить груз бананов на фабрику по изготовлению мороженого. Но проблема в том, что эти фрукты обожает большая и довольно агрессивная обезьяна — настолько, что после столкновения с ней грузовику требуется ремонт. И начинается самое интересное: используя найденные предметы, инструменты и оборудование для диагностики, определить возникшие поломки и устранить их, чтобы груз был доставлен вовремя. Игрокам предстоит испытать свои навыки в шести увлекательных квестах, а заодно расширить имеющиеся знания о решениях Bosch для коммерческого автотранспорта.



Дружественный интерфейс, понятные описания и подсказки помогут справиться с заданиями даже тем, кто никогда не снимал клеммы с аккумулятора и не держал в руках гаечный ключ. Однако в первую очередь игра «Операція Bosch з порятунку вантажівки» рассчитана на тех, кто непосредственным образом связан с ремонтом коммерческого автотранспорта и знаком с проблемами, которые предстоит решать по ходу развития сюжета. Кроме того, благодаря «Операція Bosch з порятунку вантажівки» специалисты смогут в игровой форме получить большое количество дополнительной информации о возможностях диагностического оборудования Bosch, применении программного обеспечения ESI[tronic] для коммерческого автотранспорта, а также разнообразных компонентах — от аккумуляторов и стартеров до фильтров и щеток стеклоочистителей.

Каждое удачное действие в игре приносит определенное количество баллов. Своими результатами участники могут делиться в соцсетях, чтобы посостязаться в мастерстве с друзьями и знакомыми.