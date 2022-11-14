14 ноября 2022, 13:15

В РФ начали проверять и ремонтировать бомбоубежища, – сообщает Bloomberg

Чиновники проверяют подвалы и другие охраняемые объекты, ремонтируют и очищают неиспользуемые с советских времен сооружения.


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