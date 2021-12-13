Bosch наращивает темпы освоения производства топливных элементов

13 декабря 2021, 13:15

С самого начала компания Bosch участвовала в разработке топливных элементов. Первоначальные планы уже включали в себя интеграцию соответствующих ноу-хау в будущий рынок послепродажного обслуживания.

Помимо поставки запчастей для силовых агрегатов на топливных элементах, Bosch также планирует предлагать специализированное обслуживание, решения для диагностики и обучение персонала.



Топливные элементы обладают явными преимуществами перед силовыми агрегатами, работающими от аккумуляторов, особенно в случае больших, тяжелых автомобилей, перевозящих грузы на большие расстояния. Bosch и Qingling Motors, производитель коммерческих автомобилей, создали совместное предприятие Bosch Hydrogen Powertrain Systems в китайском городе Чунцин. Новая компания займётся разработкой, сборкой и продажей силовых модулей топливных элементов. Bosch привносит в совместное предприятие свой опыт в области систем топливных элементов, а Qingling будучи премиальным производителем с полным портфелем от легких до тяжелых грузовиков и сильной приверженностью электрификации и топливным элементам, внесет свои ноу-хау и многолетний опыт работы на китайском рынке грузовых автомобилей. Общая цель – объединить технологические знания и опыт работы на рынке обоих партнеров, чтобы внести свой вклад в развитие рынка топливных элементов.

Bosch Hydrogen Powertrain Systems планирует, например, поставлять системы топливных элементов всем китайским автомобилестроителям. Большинство необходимых компонентов – например, батарея топливных элементов, воздушный компрессор и силовая электроника, а также блок управления, оснащённый соответствующими датчиками – производятся на заводе Bosch в Уси. После начала мелкосерийного производства тестовый парк, состоящий из 70 коммерческих автомобилей Qingling, оснащённых силовым модулем топливных элементов Bosch, появится на дорогах уже в 2021 г. Вывод на рынок этой системы топливных элементов запланирован на 2022/2023 г.



Bosch верит в водородное будущее и постоянно инвестирует в эту область, последовательно продвигая индустриализацию топливных элементов. Компания уже накопила компетенции в области разработки и применения своих топливных элементов в Китае. В прошлом году был построен центр топливных элементов в Уси. Сейчас стоит задача подготовить необходимые производственные мощности для комплектующих, которые также будут поставляться на совместное предприятие.

