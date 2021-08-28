Bosch поставляет промышленное оборудование для производства аккумуляторов

28 августа 2021, 10:15

Bosch использует свой инженерный опыт и предлагает другим компаниям весь спектр промышленного оборудования для производства аккумуляторных батарей – от единичных компонентов и программного обеспечения до производственных площадок под ключ.

Одним из пилотных заказчиков является компания Webasto, оснащающая свои заводы технологиями Bosch. «Мы знаем батареи, как свои пять пальцев, и понимаем, как их производить», – комментирует Рольф Найорк, член совета директоров Bosch, ответственный за промышленные технологии. Запуская этот бизнес, Bosch рассчитывает повысить вертикальную интеграцию в области инженерной механики и генерировать с помощью поставок промышленного оборудования для производства АКБ ежегодную прибыль в 250 миллионов евро к 2025 году.



Bosch использует ноу-хау в том числе и на своих собственных предприятиях: на заводе в Эйзенахе (Германия) компания запускает полномасштабное производство 48-вольтовых батарей второго поколения. Концерн инвестирует около 70 миллионов евро в этом году в расширение локальной производственной площадки.

Рынок батарей огромен: эксперты прогнозируют рост спроса на литий-ионные батареи с 200 ГВт•ч в 2019 году до более чем 2000 ГВт•ч к 2030 году (источник: BMWi, 2021). В настоящий момент более чем 60% данного спроса обеспечивает производство электромобилей (источник: VDMA, 2020). Bosch предлагает различные решения – от 48-вольтовых мягких гибридных систем привода до полностью электрических платформ и топливных ячеек. У компании есть опыт в разработке и производстве батарей не только для автомобилей, но также для электровелосипедов, электроинструмента и кухонных приборов. Bosch рассчитывает использовать собственные ноу-хау, чтобы обеспечить потребности растущего рынка батарей. «По нашим оценкам, глобальный рынок батарей будет ежегодно расти на 25%. Bosch делает всё возможное, чтобы удовлетворить повышенный спрос», – комментирует Рольф Найорк.



Webasto – пионер в производстве батарейных блоков. Компания вовлечена в сферу электромобильности ещё с 2016 года. В дополнение к высоковольтным нагревательным элементам и решениям для зарядки, компания также фокусируется на батарейных блоках для электротранспорта. Производство батарей на заводе Webasto в Ширлинге (Германия) является прообразом новых площадок, таких, как в городе Танджин (Южная Корея). Роль Bosch заключается в поставке автоматизированных производственных линий для сварки и склеивания батарейных ячеек. Для этого комбинируются различные функции модульного производства: очистка ячеек с последующим контролем, процесс укладки, специальная лазерная сварка, а также контроль качества конечной продукции. Благодаря интеллектуальной конструкции производственной линии, в процессе её работы не происходит загрязнения продукции мелкими частицами. Роботы автоматически собирают блоки ячеек по особой процедуре, состоящей из фасовки и лазерной сварки. Благодаря всеобъемлющим процедурам безопасности, становится возможным обеспечить электрическое подключение батарейного блока с использованием скоростной и высокоточной лазерной сварки.



Завод компании в Эйзенахе производит 48-вольтовые батареи для гибридных пассажирских автомобилей. В транспортных средствах с ДВС такие батареи помогают обеспечивать снижение выбросов вредных веществ, CO2 и расхода топлива до 15%, особенно в условиях городского трафика. Теперь в Эйзенахе разворачивается крупносерийное производство батарей второго поколения. В процессе производства более 90 компонентов каждой батареи проходят свыше 100 технологических процедур.



«Попутный ветер» в сфере велосипедного производства дует из Венгрии: с 2015 года завод Bosch в Мишкольце выпускает высокопроизводительные батареи для электровелосипедов, обеспечивающие повышенный запас хода и обладающие увеличенным сроком службы. Перед тем, как батарея будет объединена с системой привода и контрольным дисплеем, образуя готовый к эксплуатации электровелосипед, производственный процесс должен пройти примерно 20 стадий. Они включают инспекцию поступающих на производство ячеек, сборку модулей и батарейных блоков, а также подключение системы управления батареей. Полностью автоматизированное производство гарантирует высокое качество продукции, максимальную безопасность батарей и стабильность цепочки поставок батарей производителям электровелосипедов.



Bosch является не только главным подрядчиком при строительстве заводов, но также и поставщиком индивидуальных промышленных решений и программного обеспечения для них. «Как компания, лидирующая в сфере IoT, и как успешный производитель промышленных роботов, мы даем клиентам возможность кастомизировать заводы будущего», – рассказывает г-н Найорк. Bosch разрабатывает инструменты, промышленные станки, а также программное обеспечение для производства батарейных модулей и блоков, собранных на основе цилиндрических, призматических или мешочных ячеек и использующихся в современном электротранспорте. Затяжка, сварка и склеивание используются для аккуратного соединения ячеек друг с другом. В зависимости от требований заказчика, Bosch может поставлять как частично, так и полностью автоматизированные производственные линии. Технологии привода и контроля, продуманные рабочие места для ручных операций, системы организации производства для точного планирования и программное обеспечение для подключения промышленных станков также являются частью портфолио концерна.