Bosch учавствует в Formula E

30 марта 2021, 10:15

Bosch Motorsport и команда DRAGON / PENSKE AUTOSPORT объединяют усилия в области разработки новых технологий для гоночных автомобилей этой команды, выступающих в мировом гоночном чемпионате ABB FIA Formula E.

В рамках партнерства Bosch будет разрабатывать электронные системы управления, специально адаптированные под регламент Formula E, а также сопутствующее оборудование и программное обеспечение к нему.



Центральным компонентом системы является блок управления транспортным средством MS 50.4P. Помимо управления электромотором и контроля энергообеспечения, блок MS 50.4P также отвечает и за другие функции транспортного средства, например, за рекуперативное торможение и вывод информации на дисплей, установленный в кокпите. «Сотрудничество с DRAGON расширяет наше присутствие в чемпионате Formula E, который мы также поддерживаем в качестве спонсора. Таким образом мы хотим подчеркнуть наш статус ведущего поставщика решений для управления силовыми агрегатами как серийных, так и гоночных электромобилей», – комментирует событие член совета директоров Robert Bosch GmbH Др. Маркус Хейн. Bosch планирует провести первые гоночные испытания инновационной системы управления весной 2021 года. Одновременно компания Bosch собирается разработать новую силовую установку целиком к 9 сезону Formula E.



«Мы очень рады отправиться в это приключение в Formula E вместе с Bosch. Мы также благодарим за поддержку подразделение Bosch Engineering и глобальный управленческий совет Bosch. Наша команда предоставит Bosch отличную платформу для демонстрации возможностей концерна в области разработки уникальных технологий для Formula E, а также поможет показать, какую огромную роль Bosch играет для индустрии электромобильности. Это долгосрочное техническое партнёрство отмечает важный переломный момент для команды, и я с нетерпением жду, когда оно принесёт нам успех на гоночных треках в этом сезоне», – рассказывает Джей Пенске, владелец и руководитель команды DRAGON / PENSKE AUTOSPORT.



Центральный блок управления транспортным средством Bosch является сердцем всей бортовой электроники гоночного болида команды DRAGON / PENSKE AUTOSPORT. Bosch разработал высокотехнологичную проводку, предоставляющую оптимальные возможности интеграции в автомобиль. Также Bosch оборудовал тестовый автомобиль команды даталоггерами для ускорения процесса разработки новых технологических решений. Для оптимальной адаптации новой управляющей электроники к остальным узлам автомобиля, Bosch использует своё облачное решение RaceConnect LTE, позволяющее оперативно анализировать и передавать собранную во время тестов информацию. Это даёт гоночным инженерам возможность контролировать важные параметры автомобиля, силовой установки и шин, а также оперативно анализировать и оптимизировать их.



Регламент Formula E точно описывает применение различных систем, поэтому характеристики электронной системы вносят существенный вклад в общую производительность силового агрегата. «Оптимизируя программное обеспечение, мы всегда стараемся соблюсти правильный баланс между энергоэффективностью и временем круга при любых гоночных условиях, таким образом полностью раскрывая потенциал автомобиля. Широкомасштабный перенос ноу-хау и накопленной в автоспорте экспертизы в серийное производство нам очень помогает в развитии», – рассказывает вице-президент Bosch Motorsport Др. Клаус Бётхер. Более того, благодаря функции контроля энергопотребления блок MS 50.4P постоянно адаптирует отдачу силовой установки, позволяя достигать быстрейшего времени круга при заданном расходе энергии. Центральный блок управления также обеспечивает максимально эффективную рекуперацию энергии, варьируя нагрузку между гидравлическим и электрическим тормозами и адаптируя работу силовой установки и тормозов в реальном времени.

«Альянс с Bosch помогает нам получить дополнительные ресурсы, увеличивая наши возможности по масштабированию инжиниринга, а также доступ к «железу», программному обеспечению и экспертизе Bosch. Все это в совокупности даёт нам возможность на равных сражаться с крупнейшими мировыми производителями в этом очень конкурентном гоночном чемпионате. Вместе мы усердно работали в межсезонье, и я с нетерпением жду результатов, которые нам принесет новое шасси PENSKE EV-5, созданное с использованием оборудования и программного обеспечения Bosch», – делится впечатлениями технический директор DRAGON / PENSKE AUTOSPORT Николя Модюи.