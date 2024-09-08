Технології Bosch для комерційного транспорту на виставці IAA Transportation 2024

8 сентября 2024, 7:58

З 17 по 22 вересня у Ганновері відбудеться виставка IAA Transportation 2024, на якій Bosch представить свої інновації для вантажних перевезень.



Вантажні перевезення є основою світової економіки, і комерційні транспортні засоби відіграють тут вирішальну роль. Сьогодні вони проходять через зміну парадигми, подібну до тієї, що відбулася з легковими автомобілями. Йдеться про перехід від апаратно-програмних до програмно-визначених транспортних засобів. Bosch реагує на ці зміни, пропонуючи апаратні та програмні продукти, індивідуальні рішення та інтелектуальні сервіси. Як технологічна компанія, Bosch підтримує виробників вантажівок, експедиторів і логістичні компанії на їхньому шляху в майбутнє.



Електрична силова установка. Bosch виробляє економічні й ефективні рішення з електрифікації і для легких, і для важких комерційних транспортних засобів. Електронну вісь e-axle від Bosch легко інтегрувати в комерційні транспортні засоби масою до 7,5 тонн. Це допоможе операторам автопарків обслуговувати маршрути доставки на таких міських ділянках, як зони з обмеженням викидів. Електродвигун та інвертор Bosch вже встановлені на надпотужному комерційному транспортному засобі, що працює виключно від акумуляторної батареї. Тут робоча напруга 800 вольт і чіпи з карбіду кремнію забезпечують більший запас ходу і коротші цикли заряджання для ефективного транспортування вантажів навіть на великі відстані.

Паливні елементи. Комерційні транспортні засоби також можуть мати нейтральний вплив на клімат завдяки системі паливних елементів. Ця технологія особливо підходить для тривалих поїздок і максимальних корисних навантажень. Bosch вже масово виробляє 200-кіловатну систему паливних елементів. Зараз компанія працює над силовим модулем на паливних елементах Compact 300, який буде ще більш компактним і ефективним завдяки збільшеній до 300 кВт потужності. Bosch також пропонує окремі системні елементи та субмодулі, а також компоненти для систем зберігання водню.



Водневий двигун. Ще одним рішенням для екологічно безпечного перевезення товарів є водневий двигун, який спочатку буде використовуватися у великовагових транспортних засобах. На початку 2024 року ЄС визнав таку силову установку кліматично нейтральною. Це рішення, що базується на розробках для наявних дизельних і газових двигунах, дозволяє виробникам використовувати понад 90% перевірених технологій проєктування та виробництва. Bosch створює ключові компоненти системи впорскування для водневого двигуна, включно з новим інжектором для прямого впорскування, який не потребує додаткового змащення. Перші водневі двигуни, оснащені системою впорскування Bosch, плануються до випуску в 2025 році.



Повністю електричний підсилювач керма. Система кермування ServoE доповнює асортимент продукції Bosch повністю електричною кермовою системою для важких вантажівок. Ця електромеханічна кермова система забезпечує простий монтаж, що не вимагає змащення, а функція увімкнення живлення на вимогу гарантує екологічніше водіння. Функції кермування і відчуття від нього можуть бути адаптовані до вимог замовника.



Servotwin. Електрогідравлічна кермова система Servotwin для важких комерційних автомобілів поєднує гідравлічну систему Servocom з масштабованими електричними сервоприводами й інтелектуальну програмну архітектуру. Вона підтримує функції допомоги водієві за стандартом SAE Level 2, а також функції автоматизованого водіння до рівня SAE Level 4 включно.

Кермове керування заднього моста. Електрогідравлічна кермова система для задніх мостів — це автономна система з живленням на вимогу. Вона дозволяє керувати трьома чи більше передніми або задніми осями важких вантажівок. Завдяки компактній конструкції ця технологія Bosch може бути адаптована до всіх типів силових агрегатів. Інтелектуальна програмна архітектура підтримує безпечне й екологічніше водіння і захищає систему кермування від зовнішніх впливів.



Хмарне діагностичне рішення. Перед автовиробниками та їхніми постачальниками стоїть спільне завдання: забезпечити авторизовані майстерні сервісними рішеннями для ефективного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів. Це особливо актуально для нових технологій, наприклад, паливних елементів, коли значного практичного досвіду ще не накопичено. ETAS пропонує рішення, яке враховує можливості діагностики та ремонту вже під час розробки, тобто воно є доступним ще до початку виробництва. Це дозволяє виробникам значно скоротити час виведення на ринок нових рішень з діагностики та ремонту, забезпечуючи при цьому постійну актуальність завдяки хмарній платформі. Ця ідея також може бути застосована до всіх інших складних компонентів сучасних транспортних засобів. Мобільна версія дозволяє проводити діагностику безпосередньо на транспортному засобі, на СТО чи в дорозі.



Підключені картографічні сервіси. Поєднуючи множинні дані від підключених автомобілів і дані інфраструктури, картографічні сервіси Bosch надають точну та актуальну інформацію про умови водіння. Підключені картографічні сервіси використовують колективні дані з усіх підключених транспортних засобів, що дозволяє автомобільним системам визначати такі речі, як оптимальна швидкість руху, точна геометрія смуги руху, поточні дорожні умови. Використовуючи всю цю інформацію в режимі реального часу, можна прогнозовано та безпечно планувати поведінку водія і, за необхідності, коригувати її. Таким чином, підключені картографічні сервіси не тільки покращують наявні функції допомоги водієві та підвищують їх доступність, але й створюють нові можливості для розробки та вдосконалення транспортних засобів і сервісів, роблячи мобільність майбутнього безпечнішою та зручнішою.



Програмна платформа для фахівців з логістики. Платформа цифрових послуг Bosch для логістики (L.OS) розв’язує багато проблем, що стоять перед транспортною та логістичною галузями. В основі екосистеми програмного забезпечення для експедиторів і перевізників лежить маркетплейс, який пропонує централізований доступ до цифрових рішень різних постачальників для всіх аспектів логістичного бізнесу. Але платформа – це набагато більше, ніж просто маркетплейс. Вона дозволяє безперешкодно інтегрувати раніше розрізнені послуги та дані. Такі постачальники програмного забезпечення, як найбільша в Європі система управління автопарком Webfleet, співпрацюють з Bosch L.OS, пропонуючи менеджерам автопарків додаткові послуги в межах свого рішення для управління автопарком. Це дозволяє їхнім користувачам активувати нові важливі функції без запуску власних ІТ-проєктів, що вимагають значних витрат часу та коштів.

Безпечне підключення та зв'язок. Передумовою для численних інтелектуальних сервісів, які роблять водіння безпечнішим та ефективнішим, є здатність транспортних засобів обмінюватися даними з об'єктами, що знаходяться в безпосередній близькості, та з дорожньою інфраструктурою. Основою для цього є блок керування зв'язком Bosch для комерційних автомобілів (CCU). Він використовує бездротові інтерфейси для з'єднання автомобіля з хмарою, інфраструктурою та іншими транспортними засобами.Зручний доступ до автомобіля. Fleet Management Xtended Access — це цифрова система доступу до транспортних засобів, яка дозволяє водієві отримати доступ до автомобіля за допомогою цифрового ключа на смартфоні, а також — залежно від варіанту — запустити двигун.Технології для кокпітів вантажівок. Технологічні рішення Bosch для кабіни водія включають платформу для інтеграції приладів та інформаційно-розважальних програм, а також цифрову систему дзеркал, розроблену спільно з компанією Mekra Lang для заміни звичайних дзеркал. Система моніторингу стану водія для комерційних автомобілів виявляє втому і неуважність водія на ранній стадії і попереджає його. На додаток до цих систем, пов'язаних з безпекою, платформа Bosch підтримує різні функції для зручності.Інформаційно-розважальні системи в автобусах. Серія систем Bosch Coach Infotainment робить інформаційно-розважальні системи наступного покоління доступними для професійного використання в автобусах. Технологія Ethernet AVB забезпечує оптимальну синхронізацію між зображенням і аудіосигналами, гарантуючи плавне відтворення медіаконтенту у форматі HD з дуже низькою затримкою.