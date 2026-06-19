США оштрафовали Bosch на $36 млн за запрещенные поставки для Huawei

19 июня 2026, 10:45

Немецкая технологическая компания Robert Bosch согласилась выплатить властям США $36 млн за поставку китайской компании Huawei сенсорной продукции и программного обеспечения для мобильных телефонов на сумму более $70 млн.

Об этом пишет Reuters, со ссылкой на Министерство торговли США.Компания Huawei внесена в торговый черный список США, для которого требуется лицензия на определенные товары иностранного производства, созданные на основе технологий американского происхождения.Согласно соглашению об урегулировании спора между Министерством торговли США и компанией Bosch, две дочерние компании Bosch, не зарегистрированные в США, в период с 2020 по 2024 гг. более 100 раз экспортировали товары и программное обеспечение без лицензии.