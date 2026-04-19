Стратегія 2030: Bosch використовує свої інноваційні переваги

19 апреля 2026, 22:41

З огляду на геополітичну напруженість і торговельні бар'єри, Bosch Group має намір використовувати перспективи зростання на своїх глобальних ринках з повною інноваційною силою у 2026 фінансовому році.



Необхідні попередні інвестиції в сфери майбутнього значення залишатимуться на високому рівні попередніх років.



Лише у 2025 році Bosch виділив близько 12 мільярдів євро на інвестиції в дослідження та розробки, а також на капітальні витрати. Постачальник технологій та послуг планує зростання продажів на 2–5 відсотків та операційну маржу EBIT у розмірі 4–6 відсотків на 2026 рік. Посилаючись на презентацію річних показників компанії, Штефан Хартунг, голова правління Robert Bosch GmbH, заявив: «Як світовий технологічний лідер, ми прагнемо формувати тенденції автоматизації, цифровізації, електрифікації та штучного інтелекту, оскільки це також відкриває шлях для прибуткового зростання нашого бізнесу.



Важливою передумовою для цього є ефект зниження витрат від вже ініційованих нами структурних заходів та інновації у всіх бізнес-напрямках».

Щодо інноваційної потужності, Bosch є однією з найсильніших промислових компаній у світі та одним із найпродуктивніших заявників на патенти в Європі. Bosch зареєстрував близько 6 300 патентів у 2025 році та знову став лідером у Німеччині. Попри значні виклики, Bosch вдалося досягти виручки від продажів у розмірі 91,0 мільярда євро у 2025 фінансовому році, що дещо перевищує показник попереднього року (2024: 90,3 мільярда євро). Після

урахування впливу курсових коливань це відповідає зростанню на 4,1 відсотка. Операційна маржа EBIT становила 2 відсотки, що нижче показника попереднього року (2024: 3,5 відсотка). Необхідні структурні та кадрові зміни, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності в майбутньому, мали значний негативний вплив на фінансовий результат у вигляді резервів у розмірі 2,7 млрд євро.



Щоб досягти успішного розвитку бізнесу в несприятливому глобальному економічному середовищі, компанія повинна утримувати свої витрати на конкурентному рівні. Завершивши переговори з представниками колективу щодо необхідного скорочення робочих місць на всіх відповідних підприємствах підрозділу Mobility (Мобільність) у Німеччині, компанія Bosch зміцнює свої майбутні конкурентні позиції в умовах зростаючого цінового тиску. «Переговори були непростими, але обидві сторони продемонстрували високу відповідальність», – заявив Хартунг. «Зараз ми впроваджуємо узгоджені заходи настільки швидко та послідовно, наскільки це необхідно, але також у максимально соціально прийнятній формі». У автомобільній галузі Китай наразі визначає стандарти цінових рівнів. Тому Хартунг вважає розширення лідерства в інноваціях ключовим фактором успіху для розширення бізнесу, особливо на автомобільному ринку, та реалізації Стратегії 2030 компанії, яка передбачає, що Bosch стане одним із трьох провідних постачальників на своїх ключових ринках. Торговельні бар'єри та різні очікування користувачів наразі є як викликом, так і можливістю для рішень, адаптованих до регіональних умов. «У міжнародній конкуренції йдеться не лише про витрати, а насамперед про те, щоб виділитися серед інших», — зазначив Хартунг, маючи на увазі глобальну присутність Bosch, яку він вважає конкурентною перевагою. «Ми можемо адаптувати наші пропозиції та ланцюги постачання до регіональних умов і водночас забезпечувати якість на глобальному рівні».



Bosch вважає, що слабкий економічний розвиток 2025 року продовжиться і в поточному бізнес-році. Високий рівень невизначеності, насамперед через геополітичні події з поки що непередбачуваними наслідками війни на Близькому Сході, ймовірно, продовжуватиме впливати на інфляцію та світовий економічний обсяг виробництва. Крім того, ціновий та конкурентний тиск залишається високим. Проте у першому кварталі цього року компанії Bosch вдалося зберегти обсяг продажів приблизно на рівні минулого року; з урахуванням курсових коливань виручка зросла приблизно на 5 відсотків.

Bosch очікує, що світова економіка досягне лише помірного зростання, на рівні останніх років. «Основою прибуткового зростання є наша конкурентоспроможність — саме тому ми наполегливо працюємо над її подальшим підвищенням», — зазначив Маркус Форшнер, член правління та фінансовий директор Robert Bosch GmbH. «Це зміцнює нашу стійкість перед майбутніми викликами та водночас збільшує наші інвестиційні можливості на майбутнє». З огляду на стратегічні можливості та як фінансовий запобіжний захід, Bosch відповідно розширює сферу своєї діяльності: щоб забезпечити можливість більш гнучкого випуску фінансових інструментів, таких як облігації, протягом року, компанія вперше опублікує проміжну

консолідовану фінансову звітність та проміжний звіт про управління групою за перше півріччя поточного фінансового року. З цього приводу Форшнер зазначив: «Це покращує наші можливості щодо виходу на ринки капіталу, хоча ми й так маємо значні можливості для фінансування своєї діяльності за рахунок власних ресурсів».

Технологія сенсорів як сфера інновацій: автоматизація та робототехніка забезпечують обсяги продажів Компанія Bosch впроваджує численні інновації в галузі мікроелектроніки та сенсорних технологій і розраховує, що її послідовна орієнтація на технології, «винайдені для життя», надасть значний імпульс зростанню. Експерти припускають, що до 2031 року світовий ринок сенсорів може перевищити 440 мільярдів доларів США. Bosch має всі шанси скористатися зростанням потенційних застосувань: сенсори компанії відіграють дедалі важливішу роль у робототехніці. Наприклад, сенсорна платформа BMI5 створює надзвичайно реалістичні штучні середовища та допомагає роботам орієнтуватися навіть у складних умовах. Завдяки цьому, найпотужнішому на сьогоднішній день сенсорному рішенню, Bosch вважає себе добре позиціонованою компанією у швидкозростаючому сегменті. У сфері автоматизованого водіння інерційні датчики вважаються ключовим омпонентом майбутнього та пропонують додатковий потенціал продажів.



Вони дозволяють автомобілям повністю усвідомлювати своє місцезнаходження навіть тоді, коли камери або сигнали GPS недоступні. «Ці датчики працюють для автоматизованого автомобіля приблизно так само, як вестибулярний апарат у внутрішньому вусі людини», — сказав Хартунг.



За оцінками аналітиків, ринок інтелектуальних датчиків для автомобільних застосувань до середини наступного десятиліття має майже подвоїтися і перевищити 80 мільярдів доларів США.



Bosch очікує, що ринок автомобільного програмного забезпечення досягне близько 200 мільярдів євро до 2030 року. В результаті, голова правління Bosch Хартунг бачить великі можливості для зростання в програмноорієнтованій мобільності.



У 2025 році компанія Bosch досягла позитивного вільного грошового потоку в розмірі близько 300 мільйонів євро (2024 рік: близько 900 мільйонів євро).



Частка витрат на R&D склала 8,7 відсотка від обсягу продажів (2024 рік: 8,6 відсотка). Витрати на дослідження та розробки склали 7,9 млрд євро.



«Навіть у складні часи Bosch готовий здійснювати значні попередні інвестиції», — зазначив Форшнер. «Капітальні витрати залишилися на високому рівні». Bosch здійснив значні попередні інвестиції в такі сфери, як електромобільність, напівпровідники та найсучасніші системи управління гальмуванням. Коефіцієнт власного капіталу також залишився високим — 41,6 відсотка (2024: 44,3 відсотка). Група Bosch продовжує залишатися фінансово стійкою, незважаючи на те, що ліквідність згідно з консолідованим звітом про рух грошових коштів знизилася до 7,4 млрд євро

(2024: 8,2 млрд євро).



Розвиток продажів у бізнес-секторах гальмувалася як загальним спадом економічної активності на ключових ринках, так і негативним впливом курсових коливань. Бізнес-сектор Mobility (Мобільність) зафіксував зростання виручки від продажів на 0,1 відсотка до 55,8 млрд євро. З урахуванням коригування валютних курсових різниць це відповідало зростанню на 2,9 відсотків. Маржа EBIT від операційної діяльності склала 1,8 відсотка (2024: 3,8 відсотка). У бізнес-секторі Industrial Technology (Промислові технології) обсяг продажів зріс на 0,1 відсотка до 6,5 млрд євро. З урахуванням коливання валютних курсових різниць зростання склало 2,4 відсотка. Головною причиною цього стала тенденція до зниження на північноамериканському ринку. Маржа EBIT зросла до 3,5 відсотка (2024:1,2 відсотка). У бізнес-секторі Consumer Goods (Споживчі товари) виручка від продажів знизилася на 1,9 відсотка в річному вимірі до 19,9 млрд євро.

Однак з урахуванням коригування валютних курсових різниць обсяг продажів зріс на 4,1 відсотка. Бізнес-сектор споживчих товарів особливо постраждав від відсутності імпульсу з боку будівельної галузі в Китаї та США. Маржа EBIT від операційної діяльності склала 3,0 відсотка (2024: 3,5 відсотка). Бізнес-сектор Energy and Building Technology (Енергетика та будівельні технології) генерував виручку в розмірі 8,5 млрд євро. Це зростання на 13,0 відсотка, або 15,6 відсотка з урахуванням валютних курсових різниць. Маржа EBIT від операційної діяльності склала 0,5 відсотка(2024: 4,9 відсотка). На це значною мірою вплинули одноразові витрати, пов’язані з придбаннями та продажами.Хоча виручка від продажів у Європі дещо знизилася, компанія Bosch зафіксувала незначне зростання в інших регіонах світу. У Європі виручка від продажів знизилася на 0,6 відсотка порівняно з попереднім роком і склала 44,2 млрд євро, але з урахуванням коливання валютних курсових різниць зросла на 1,5 відсотка. У Північній та Південній Америці виручка від продажів зросла на 3,8 відсотка до 18,5 млрд євро, або на 9,3 відсотка з урахуванням коливання валютних курсових різниць. У АзіатськоТихоокеанському регіоні обсяг продажів зріс на 0,7 відсотка до 28,3 млрд євро. З урахуванням впливу коливання валютних курсових різниць темпи зростання склали суттєві 5 відсотків.