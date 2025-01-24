CEO Binance: Криптоіндустрія лише починає розкривати свій потенціал

24 января 2025, 12:17

Річард Тенг, СЕО Binance, у новому блозі поділився своєю точкою зору на перспективи цифрових активів.



Незважаючи на стрімке зростання популярності криптовалюти, ця сфера ще знаходиться на початкових етапах свого розвитку.



У своєму блозі Річард Тенг зауважив, що стрімке пробиття планки $100,000 додало усвідомлення сильного прогресу криптоіндустрії. Водночас це створило відчуття, що головної перемоги вже досягнуто. Тем не менше це сприйняття є лише справою обмеженої уяви.

Гнучкість та адаптивність уявлень про можливе та нормальнеПрогрес криптовалют штурмує нові рівні, але невеликий відсоток населення поки використовує його потенціал. Тим часом мільярди людей могли бути задіяні у цьому рухові сучасного світу.Гнучкість і здатність людей переосмислювати те, що вони вважають можливим, ймовірним чи нормальним, постійно вражає. Ці межі здаються незмінними в масовій свідомості – доки їх не випробують, не розширять, і не з'явиться новий консенсус щодо можливого. Візьмемо один приклад: зараз 2025 рік, і Bitcoin (BTC) на рівні $100,000 – це вже звична справа. Те, що кілька років тому здавалось неймовірним, сьогодні сприймається як норма, а іноді навіть як щось буденне. Це і є типовий сценарій розвитку криптоіндустрії: неможливе вчора, очікуване або навіть занижене сьогодні.Нові горизонти криптоіндустрії"Так, $100K BTC – це нова норма, але що далі? $300K? $500K? Один мільйон? Неможливо!" Ця думка часто звучить у розмовах з користувачами, особливо з тими, хто ще не занурився в криптопростір. Важко уявити, щоб якась інша категорія активів змогла продемонструвати такі досягнення в короткий термін.Кожного разу, коли я чую щось подібне, я нагадую собі про історію розвитку BTC, переглядаючи 5-річний графік цін. Згадую, як колись вважали неможливим навіть досягнення минулих піків. Часто це не було провалом у мисленні чи вірі – багато скептиків були блискучими аналітиками та впевненими прихильниками блокчейн-технологій – це була лише відсутність уяви.Рання стадія розвитку та нові можливостіОдна з найбільш негативних ідей полягає у переконанні, що "вже занадто пізно входити в крипто". Така думка формує хибне відчуття, що найкращі можливості вже позаду. Але реальність така, що криптовалюти тільки починають свій шлях. Зараз лише близько 700 мільйонів людей у світі взаємодіють з криптоактивами – це невелика частина населення. А потенційно ці активи можуть змінити життя мільярдів.Зусилля Binance спрямовані на те, щоб зробити цей перехід легшим для новачків. Від освітньої платформи Binance Academy до простих і зручних інструментів для торгівлі – компанія забезпечує доступність для кожного, незалежно від досвіду чи знань.Криптовалюта: шлях до фінансової та цифрової свободиЦифрові активи відкривають нові шляхи для можливостей і самореалізації. Вони надають людям контроль над своїми активами, даними й особистостями, створюючи децентралізовану мережу майбутнього. Binance продовжить стимулювати глобальне впровадження криптовалют, співпрацюючи з політиками, розвиваючи Web3 і підтримуючи інновації.Історія криптоіндустрії тільки починає писатися. Якщо ви ще не стали частиною цього руху, зараз саме час дослідити можливості, які відкриває ця технологія.