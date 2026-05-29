Співзасновниця Binance в рейтингу Fortune Most Powerful Women in Business

29 мая 2026, 7:08

Йі Хе (Yi He), співгенеральна директорка (Co-CEO) та співзасновниця Binance, увійшла до щорічного рейтингу Fortune Most Powerful Women in Business 2026.

Вона стала першою представницею криптоіндустрії, включеною до глобального списку.

Визнання Fortune ставить Йі Хе в один ряд зі 100 найвпливовішими жінками-лідерками світового бізнесу та є важливим етапом для індустрії цифрових активів, яка дедалі глибше інтегрується у глобальну економіку.

Рейтинг Fortune Most Powerful Women є одним із найвідоміших і найавторитетніших списків у світовому бізнесі. Традиційно до нього входять керівниці великих міжнародних корпорацій і впливових інституцій. Дебют Йі Хе у списку цього року відображає як зростання впливу криптоіндустрії, так і роль Binance у формуванні майбутнього фінансів і технологій.

Йі Хе була однією з ключових фігур Binance від моменту заснування компанії. Вона стала співзасновницею Binance у 2017 році та відтоді відіграє центральну роль у формуванні продуктової візії, корпоративної культури й підходу, орієнтованого на користувача. У грудні 2025 року Йі Хе була призначена співгенеральною директоркою разом із Річардом Тенгом. Така модель подвійного лідерства поєднує її стратегічну та продуктову експертизу з регуляторним і операційним досвідом Річарда Тенга. Разом вони визначають глобальну стратегію Binance на наступному етапі розвитку компанії.

«Потрапити до списку Fortune Most Powerful Women — це важливо не лише для мене, а й для всієї криптоіндустрії, — сказала Йі Хе. — Ще кілька років тому поява засновниці з цієї індустрії в такому рейтингу здавалася б незвичною. Сьогодні це показує, який шлях ми пройшли: від периферії фінансів до центру того, як насправді працює світ».

Шлях Йі Хе до цього визнання є нетиповим. Вона виросла в сільській місцевості провінції Сичуань без водогону та електрики. У шістнадцять років працювала в супермаркеті. Згодом стала телеведучою, перейшла в технологічну індустрію та самостійно вивчила англійську у тридцять років, перш ніж стати співзасновницею Binance. У криптоспільноті її часто називають “chief customer service officer” Binance — це відображає орієнтовану на користувача філософію, яка визначає її стиль лідерства.

Це визнання також відображає масштаб платформи, яку вона допомогла побудувати. Сьогодні Binance обслуговує понад 310 мільйонів зареєстрованих користувачів у світі та залишається провідною глобальною блокчейн-екосистемою і постачальником інфраструктури цифрових активів. Лише у 2025 році платформа обробила $34 трлн торгового обсягу, а сукупний торговий обсяг Binance за весь час до кінця 2025 року досяг $145 трлн.

Компанія також розширює свою присутність за межами криптоактивів у ширший спектр класів активів і фінансових сервісів відповідно до бачення побудови фінансового суперзастосунку для цифрової економіки.

«Я вдячна за це визнання, і воно лише посилює мою відповідальність перед 310 мільйонами людей, які щодня довіряють Binance, — зокрема перед сином у Найробі, який надсилає зароблені кошти матері, або жінкою в невеликому індійському місті, яка у 50 років відкриває свій перший рахунок. Фінанси ніколи не були однаково доступними для всіх, і цю довіру ми маємо здобувати щодня. Я ніколи не сприймала свою роль лише як управління компанією. Я думаю про те, як ми служимо людям, яких стара система залишила поза увагою — багатьом жінкам, багатьом людям у місцях, на які світ не завжди дивиться першими».

«Триста десять мільйонів — це число, за яке ми вдячні. Але це лише невелика частина людей, для яких була створена ця індустрія. Ми працюємо заради трьох мільярдів — приблизно стількох людей, які сьогодні все ще залишаються поза формальною фінансовою системою. Ми бачимо майбутнє, у якому гроші рухаються так само вільно, як інформація; у якому люди, програмне забезпечення та AI-агенти беруть участь в одній відкритій економіці; у якому нікому не потрібен дозвіл, щоб долучитися. Саме це бачення рухає мене вперед. У багатьох сенсах усе ще відчувається так, ніби це лише перший день».

Включення Йі Хе до списку Fortune відображає ширші зміни у світовому бізнесі. Криптоіндустрію дедалі менше сприймають лише як сектор, що формується. Вона дедалі частіше визнається силою, яка впливає на фінанси, технології та економічну участь у світі. Визнання Йі Хе також розширює уявлення про те, яким може бути сучасне лідерство, створюючи більшу видимість для жінок і засновників із нетрадиційним професійним шляхом.

«На 29-й рік існування цього знакового списку майже половина його учасниць представляє країни за межами США. Це нагадує нам, що вплив жіночого лідерства помітний у глобальному масштабі, — зазначила Елісон Шонтелл, головна редакторка Fortune та Chief Content Officer, під час офіційного оголошення рейтингу. — Це жінки, які трансформують бізнес сьогодні й готують його до майбутнього в часи нестабільності та невизначеності, але також великих можливостей».