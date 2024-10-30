Binance запускає Binance Wealth – платформу для управління капіталом

30 октября 2024, 12:14

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури, оголосила про запуск Binance Wealth – першого технологічного рішення для управління капіталом на криптобіржі.

Binance Wealth надає менеджерам з управління капіталом можливість супроводжувати клієнтів під час відкриття рахунків та інвестицій у криптовалюту, зберігаючи за клієнтами повний контроль над активами. Для доступу до Binance Wealth менеджери з управління капіталом подають заявку, після схвалення якої вони допомагають клієнтам пройти KYC/KYB перевірку.Після відкриття рахунку клієнти можуть самостійно управляти своїми інвестиціями та отримувати рекомендації від своїх менеджерів. Binance Wealth відповідає на попит інвесторів з високим доходом, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі під супровід надійних фінансових радників.«Оскільки інвестори у всьому світі визнають потенціал цифрових активів, ми реагуємо на запити менеджерів з управління капіталом та їхніх клієнтів щодо легшого доступу до криптовалют. Залучення інвестицій є ключем до популяризації цифрових активів, але в сегменті приватних інвесторів бракує традиційної інфраструктури для доступу до криптовалюти. Binance Wealth допоможе подолати цей бар'єр для нових учасників ринку та об’єднати криптовалюти з традиційними фінансами», Кетрін Чен, голова Binance VIP & Institutional.Binance Wealth значно знижує бар'єри для входу на крипторинок для менеджерів з управління капіталом та їхніх клієнтів з високим рівнем доходу, пропонуючи:Традиційний досвід: Функціонал, який відповідає традиційній моделі фінансового консультування, з якою знайомі менеджери та їхні клієнти.Інтуїтивний інтерфейс: Універсальна інформаційна панель для менеджерів з управління капіталом з оглядом клієнтів та їхніх портфелів.Доступ до широкого спектра токенів: Можливість інвестувати в різноманітні криптовалюти, включаючи більше, ніж тільки Bitcoin та Ethereum.Гнучкість інвестицій: Підтримка як активних (торгівля), так і пасивних (заробіток, стейкінг) інвестиційних продуктів.Преміальний сервіс: Високоякісне VIP-обслуговування для менеджерів і ключових клієнтів з боку спеціалістів Binance.