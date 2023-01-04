Binance із мережею ANC оголошує про інтеграцію платіжного методу Binance Pay

4 января 2023, 9:15

Binance - провідна світова криптобіржа та блокчейн-екосистема, спільно із мережею аптек АНЦ, сьогодні анонсують інтеграцію платіжного методу Binance Pay.

Binance стала ексклюзивним криптопартнером одного із лідерів фармацевтичного ринку, компанії АНЦ, задля впровадження інноваційних видів оплати для споживачів, на шляху до сталого прийняття криптовалют.

У межах цього партнерства, клієнти АНЦ отримають унікальну можливість розрахунку за ліки та медичні товари в аптеках мережі онлайн, з використанням криптогаманця та технології Binance Pay.“Місія нашого бренду — турбота про дорослих та малих, тому ми розуміємо потреби також тих верств населення, які живуть в еру цифровізації. Криптофани також піклуються про своє здоров'я, тому ми не залишаємось осторонь і надаємо можливість придбати медичні препарати за крипту. Тим паче, що мережа аптек АНЦ завжди дуже прогресивна у впровадженні нових технологій та зручних платіжних рішень для своїх клієнтів”, — сказав Микола Щербина, генеральний директор аптечного холдинга АНЦ."Пам'ятати про своє здоров'я потрібно завжди, а особливо важливо приділяти йому увагу у турбулентні та тривожні часи. Для нас важливо надати користувачам можливість використовувати криптовалюту для їх повсякденних потреб, зокрема таких як медичне забезпечення, - сказав генеральний менеджер Binance в Україні, Кирило Хом'яков. - Разом ми надамо клієнтам АНЦ та Binance унікальну можливість оплати ліків та медичних товарів у криптовалюті. Це ще один наш крок на меті до демократизації криптоплатежів та підтримки економіки України. Для нас це перша інтеграція Binance Pay з мережею аптек в Україні, а для АНЦ - впевнене лідерство у впровадженні криптоплатежів в Європі. У майбутньому ми плануємо заручитись партнерством із лідерами всіх ринків, щоб надати нашим користувачам безмежні можливості розрахунку у криптовалюті.”Для швидкої оплати криптовалютою онлайн в аптеках мережі, необхідно лише:- Зареєструватися у мобільному застосунку Binance- Замовити товари на ANC.UA та серед запропонованих способів оплати обрати “Оплатити Binance Pay” і підтвердити оплату у мобільному застосунку Binance.Першочергово технологія Binance Pay стає доступною в аптеках міста Києва, але згодом буде наявна у всіх містах України.