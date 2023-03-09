9 марта 2023, 15:45

Binance перестала працювати на території РФ

Криптобіржа Binance заборонила громадянам РФ купувати та продавати долари та євро через свій p2p-сервіс.



Заборона торкнеться не лише росіян, а й усіх, хто знаходиться на території Росії.



У свою чергу, громадяни ЄС на криптобіржі не зможуть купувати російські рублі.

