Bosch та Pirelli підписали угоду про співпрацю

7 ноября 2024, 12:15

Співпраця об'єднає досвід Bosch в галузі системного обладнання, програмного забезпечення, MEMS-датчиків і технологічну систему сенсорних шин Cyber Tyre від Pirelli.

Компанії Pirelli та Bosch підписали угоду про спільні розробки. Нею передбачається створення нових програмних рішень і функцій керування на базі інтегрованих у шини сенсорів, які поліпшують динаміку руху, безпеку та комфорт водіння. Bosch і Pirelli сподіваються на довгострокову співпрацю та мають намір спільно працювати над логікою обробки сигналів від шини, розглядаючи її як потенційну основу для вдосконалення динамічних контролерів транспортних засобів.Pirelli Cyber Tyre — це перша у світі система, що базується на шинах з інтегрованими сенсорами, які збирають дані та передають їх на автомобільний комп’ютер в режимі реального часу. Фахівці Bosch вже розробили додаток ESP, спеціально адаптований для шин Pirelli, в межах першого спільного проєкту з виробником гіперкарів Pagani Automobili. Технологія Pirelli Cyber Tyre на Pagani Utopia Roadster передає основну інформацію про шини до блока керування ESP. Це дозволяє оптимально використовувати індивідуальні властивості та характеристики шин, забезпечуючи максимальну безпеку й індивідуалізовані умови водіння.Як глобальний постачальник технологій та послуг, компанія Bosch прагне робити вагомий внесок у співпрацю в галузі розробки системного обладнання та програмного забезпечення. Bosch також є лідером у галузі сенсорних технологій MEMS (мікроелектромеханічних систем): вона розробляє та виготовляє датчики тиску в шинах за стандартом Bluetooth Low Energy (BLE).Поєднання досвіду Bosch з технологіями Pirelli у сфері шинних пристроїв дозволить збирати, обробляти та передавати дані про шини в режимі реального часу, щоб забезпечити електронну систему керування транспортним засобом відповідними параметрами, використовуючи технологію BLE з дуже низьким енергоспоживанням. Так, відтепер Pirelli та Bosch мають намір застосувати технологію Bosch MEMS у роботі з шинними сенсорами.