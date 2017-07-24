Новинки BERG - усилители и вызывная станция

24 июля 2017, 17:45

Новинки BERG – качественные усилители и вызывная станция доступны к заказу Модели: RAMFI-120EN, RAMFI-240EN, RAMFI-500CS, RAM-120UF – доступны со склада.

Микшерные усилители BERG серии EN и UF В линейке микшерных усилителей BERG появились новые модели: BERG RAMFI-500EN BERG RAMFI-240EN BERG RAMFI-120EN BERG RAM-250UF BERG RAM-120UF Мощность усилителей от 120 Вт до 500 Вт подойдёт для инсталляции звука любой сложности.

Данные модели отлично впишутся в проекты для использования в школах, офисах, магазинах, банках, фоновом озвучивании отелей и ресторанов, голосовом оповещении. Вызывная станция BERG серии CS RAMFI-500CS – это микрофон для объявлений, который работает с усилителями серии RAMFI-***EN.

Микрофон имеет кнопки вызова 6-ти зон. Дальность подключения до 300 метров по прямому кабелю CAT6.

К одному может быть подключено до 6 удаленных микрофонов. Микрофоны соединяются последовательно. Предварительно могут быть настроены уровни приоритетов для каждого микрофона с помощью dip-переключателей.. ROMSAT – эксклюзивный дистрибьютор BERG в Украине.

